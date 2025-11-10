Museos para todos en A Coruña: la Casa de las Ciencias, la Domus y el Aquarium Finisterrae son gratis hasta el 16 de noviembre

La Casa de las Ciencias, en A Coruña

Con motivo de la Semana de la Ciencia la Casa de las Ciencias, la Domus y el Aquarium Finisterrae tendrán nueve días consecutivos de entrada gratuita.

Para visitar esos días el Aquarium Finisterrae es imprescindible realizar una reserva de entradas, que puede hacerse con un máximo de 3 días de antelación a través de internet. Para facilitar el acceso a las personas mayores de 65 años, éstas podrán acceder sin reserva, acompañadas de otra persona si lo precisan. En cualquier caso, las entradas estarán limitadas por un control de capacidad del recinto.

Juegos de escape, espectáculos y diversión : el Muncyt de A Coruña ofrece actividades gratuitas en la Semana de la Ciencia Más información

La visita a las salas de exposiciones de la Casa de las Ciencias y Domus será libre, sin reserva previa y siempre que la capacidad no esté completa.

Para asistir a una de las sesiones de planetario en la Casa de las Ciencias sí hay que realizar una reserva de entradas en este enlace, que podrá hacerse a partir de las 09.00 horas del día anterior a la sesión.

Programación de planetario

De lunes a viernes:

18.00 Sesión en directo, (cast/gal, + 10 años)

Fines de semana:

11.30 La noche es necesaria (castellano, +10 años)

17.00 La gran aventura del sistema solar (castellano, + 4 años)

18.00 Sesión en directo, (cast/gal, + 10 años)

El horario de apertura de los tres museos es de 10 a 19 horas, con último acceso a las 18 horas en el Aquarium y a las 18.30 horas en la Casa de las Ciencias y Domus.