Los taxistas de A Coruña proponen aplicar tarifa unificada con los de Culleredo en Alvedro

Parada de taxis de Alvedro Patricia G. Fraga

Los taxistas de A Coruña se encuentran desamparados a la hora de prestar servicio en Alvedro. Y no es algo nuevo: el anterior convenio dejó de estar vigente durante la pandemia. Esto afecta, desde entonces, a los trabajadores coruñeses, ya que el aeropuerto está en el término municipal de Culleredo y son los taxistas de este municipio los que tienen preferencia a la hora de recoger a pasajeros.

Los de A Coruña, al no tener convenio activo, se limitan a prestar servicio cuando no hay ningún otro taxi delante, pero no están amparados por la ley y corren riesgo de ser multados, algo que, denuncian, ocurre de forma habitual. Pero este lunes los profesionales del sector coruñés se reunieron con el portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, y salieron del encuentro con la satisfacción de lo que parece ser el acercamiento que buscan desde hace años.

A principios de 2026, apuntan los taxistas, todo parece indicar que se comenzará a aplicar el acuerdo ratificado por la Xunta tras la propuesta de los ayuntamientos de A Coruña y Culleredo. Se creará una bolsa de 30 taxis de A Coruña y estos, además, tendrán cinco plazas reservadas para prestar servicio en la parada de la terminal.

El portavoz de Radio Taxi, Antonio Vázquez, considera, no obstante, que "tendríamos que tener tarifa unificada los dos ayuntamientos en Alvedro, porque no es normal que los de Culleredo tengan una y nosotros, otra". El Ayuntamiento se reunirá en los próximos días con la Administración autonómica para tratar de cerrar este acuerdo.