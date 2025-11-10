Los perros obligan a cambiar 17 farolas en un barrio de A Coruña con sus orines

Una de las farolas a sustituir en Ribeira Sacra German Barreiros

Un total de 17 farolas han sido o están siendo sustituidas en el barrio de Novo Mesoiro, curiosamente uno de los más recientes y jóvenes de A Coruña. Los primeros vecinos arribaron en 2003, y el sistema de iluminación apenas ha resistido dos décadas en el día a día de los aproximadamente 10.000 habitantes. No se trata de una cuestión de deficiencias en la instalación, ni tampoco el resultado de una ola de actos vandálicos. Al menos no perpetrados por seres humanos.

Novo Mesoiro contará con una fuente lúdica y varios barrios, con cinco millones para rehabilitación Más información

Y es que, según denuncias vecinales y al igual que sucede en muchos puntos de la ciudad, los orines de los perros han actuado de manera corrosiva sobre los focos de luz de Novo Mesoiro. Hace poco, la asociación de residentes en el barrio remitió un informe al Ayuntamiento de A Coruña, en el cual se informaba de que algunas de las farolas estbaban “en muy mal estado y con la probabilidad de caerse”. No tardó en reaccionar el Gobierno local, que envió un equipo para inspeccionar la zona. El resultado, el cambio de 17 de las instalaciones debido a su desgaste y a la amenaza que suponía para los viandantes y los vehículos.

En los próximos días deben finalizarse unos trabajos que comenzaron hace varias semanas. La situación a la que se ha llegado ha llevado a los residentes a pedir que las mascotas dejen de hacer sus cosas fuera de tiesto.