La “ultramoderna” empresa de Galicia que trabaja para Inditex y que logra los elogios de la Xunta

Visita de la conselleira María Jesús Lorenzana (segunda por la derecha) a Trison Patricia G. Fraga

Una compañía “ultramoderna” con tecnología “cien por ciento gallega”. Esta fue la descripción que realizó la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, de la empresa Trison, dedicada a la digitalización de sistemas audiovisuales, durante la visita que realizó a sus instalaciones en Espíritu Santo (Sada).

La responsable de la Xunta también destacó que esta firma está “absolutamente internacionalizada” al contar con 19 delegaciones propias en 14 países. Además, indicó que tiene una cartera media de 5.000 proyectos anuales. El más reciente es la pantalla vertical instalada en la torre Entel de Santiago de Chile.

La embarcación más peculiar del puerto de A Coruña: su misión es mantener limpia la zona de agua Más información

Lorenzana realizó esta visita para conocer las instalaciones de esta empresa y, además, aprovechó para destacar que el próximo año la Xunta destinará casi 50 millones de euros a cinco programas de apoyo para promover una oferta tecnológica específica de Galicia, atraer talento directivo a las empresas y consolidar iniciativas que fueron presentadas a convocatorias europeas o nacionales que no fueron seleccionadas por falta de presupuesto.

Actividad

Trison se define como “una compañía global dedicada a la digitalización de espacios para crear experiencias de cliente únicas a través de la integración de sistemas audiovisuales, la generación de contenidos digitales creativos y espectaculares y la aplicación de soluciones innovadoras de marketing sensorial”.

Esta iniciativa empresarial empezó su andadura hace cerca de 30 años de la mano del emprendedor Carlos Saavedra. Entre sus clientes destaca Inditex. También trabaja con firmas de los sectores de la automoción, transportes o el fútbol.

Trison es especialista en comunicación audiovisual y contenido en vivo, “mejorando la experiencia en estadios con datos en tiempo real, soluciones interactivas y participación digital de los aficionados en eventos deportivos globales”, según detalla en su página web.

Desde su creación, ha apostado por la innovación continua y la incorporación de talento, sumadas a su vocación internacional.