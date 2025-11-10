Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

La nueva fiesta erótica de A Coruña incluye un cine como gran novedad

Se celebrará este sábado y reunirá a más de medio centenar de personas

Guillermo Parga
Guillermo Parga
10/11/2025 19:01
La fiesta erótica volverá a atraer a decenas de personas
La fiesta erótica volverá a atraer a decenas de personas
Ceduda

Existen muchas formas en las que los coruñeses buscan el placer. Desde una buena comida a una copa con vistas al mar o la mejor oferta de la noche de Galicia. Sin embargo, de una forma más privada, libre y pasional, hace tiempo que se han normalizado y asentado las bacanales eróticas en lugares íntimos y bajo una serie de reglas. Una vez más, este sábado esperan otro medio centenar de protagonistas para dar rienda suelta a su imaginación.

La fiesta del jacuzzi se asienta en A Coruña y aumenta el disfrute y la participación

Las reglas serán las de siempre y el precio más accesible que nunca. Por solamente 30 euros, y durante más de 6 horas, un espacio multiambiente y con juguetes de todo tipo permitirá, tanto a parejas como a individuales, experimentar entre ellos. Eso sí, todo dentro de unos códigos que se basan, principalmente, en el respeto y el mutuo consentimiento. Por supuesto, todo elemento de grabación está totalmente prohibido, y se exige una absoluta discreción.

Cómo participar en las fiestas eróticas de A Coruña

La lencería, una toalla o el nudismo son los outfit recomendados por la organización, que ofrecerá habitaciones privadas, glory holes, cine, duchas, área de fumadores, barra para copas y sauna. Además, ofrecerá lubricantes y preservativos a discreción.

