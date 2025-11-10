La Fundación Luis Seoane repetirá el proceso para elegir su dirección

Exposición en la Fundación Luis Seoane Carlota Blanco

Hace un mes, la Fundación Luis Seoane hacía pública la elección de Carmen Jiménez como directora sustituta de la entidad, cargo que ya ejercía de manera transitoria desde mediados de 2024. Sin embargo, la designación estuvo cargada de críticas, hasta el punto de que esta mañana, la alcaldesa, Inés Rey, anunció la convocatoria del Patronato de la Fundación para iniciar de nuevo el proceso selectivo.

"He pedido que se reúna el patronato para aprobar unas nuevas bases e iniciar un nuevo proceso de selección", afirmó Rey, a lo que añadió que habrá más tiempo "para presentar candidaturas y con toda la transparencia del mundo y, próximamente, se reunirá el patronato para eso".

Inés Rey respondió así a la sucesión de críticas que se han dado en las últimas semanas y cuyo culmen ha sido un manifiesto firmado por más de un centenar y medio de personalidades de la cultura local y gallega en la que se pedía, precisamente, la revisión del proceso.

Una revisión que también solicitó, por escrito, el grupo municipal del BNG durante el pasado pleno. Desde el Bloque, justamente, se aplaudía ayer el anuncio de la regidora y recordaban que en la comunicación de la decisión tomada en octubre no se hacía referencia a las puntuaciones de la segunda fase del proceso (referentes, entre otros aspectos, al plan de actuación previsto por los candidatos).

“Desde logo non é así como se coida do legado de Luis Seoane, un dos grandes tesouros culturais da cidade, ni como se terma do prestixio da fundación que leva o seu nome”, apunta la edil nacionalista Mercedes Queixas.

Las críticas al proceso selectivo llegaron también desde entidades como la Asociación de Directores de Arte Contemporáneo de España (Adace), que aseguraba haber registrado “deficiencias notables” en el desarrollo del mismo.

En concreto, la entidad hacía referencia a los “plazos exiguos” o a la “ausencia de información pública sobre las puntuaciones finales”. Desde esta asociación nacional se apunta a “avanzar hacia un modelo de gestión cultural estable, profesional y transparente” al tiempo que piden un “marco normativo” para estos nombramientos.