La creación de empresas en A Coruña sigue al alza en 2025 y registra su mejor dato durante mayo

La actividad emprendedora en el municipio de A Coruña ha mostrado un notable dinamismo durante este año 2025, con un total de 493 nuevas sociedades mercantiles constituidas entre los meses de enero y octubre, según los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE).

El comportamiento mensual revela un año en el que se continúa con la tendencia general al alza imperante desde la crisis sanitaria de 2020, lo que consolida la recuperación del tejido empresarial coruñés.

El mejor mes fue mayo, cuando se contabilizaron 88 sociedades, el registro más alto del periodo y casi el doble que el promedio mensual (49 empresas). También destacaron los meses de abril (58) y junio (59), que, junto con mayo, conformaron el trimestre más dinámico del año. Este periodo coincide con el inicio de la temporada turística y con el aumento de la actividad en sectores como la hostelería, los servicios y el comercio.

Menos actividad

En contraste, los meses de agosto (32) y septiembre (33) fueron los que registraron una menor actividad. Esto se enmarca en un patrón habitual asociado al parón estival y a la menor tramitación administrativa durante ese periodo.

El inicio de 2025 fue más moderado, con 44 nuevas sociedades en enero y 51 en febrero, pero el ritmo se aceleró a partir de la primavera. En marzo se registraron 34 empresas, un ligero retroceso que precedió al impulso del segundo trimestre. Julio (38) y octubre (56) mostraron una estabilización en niveles intermedios.

Las cifras del IGE revelan que hasta octubre se constituyeron 493 sociedades mercantiles, lo que anticipa que se puede producir un buen cierre de este 2025. Si la tendencia positiva se mantiene durante los meses de noviembre y diciembre, el año acabará con cerca de 600 empresas de nueva creación.

Esto supondría alcanzar el dato más alto desde 2020, cuando la actividad económica de todo el mundo se vio completamente alterada por las restricciones derivadas de la pandemia del coronavirus. En aquel año se contabilizaron 399 empresas, según la estadística oficial del IGE.

El año 2021 se cerró con 552 compañías constituidas en el municipio de A Coruña y el 2022 registró 481 en total. En 2023 se contabilizaron 507 sociedades mercantiles y, el pasado 2024, la cifra ascendió hasta las 590.