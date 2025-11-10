Andrea Valero, la coruñesa que representará a España en Miss Universo 2025 Efe

La coruñesa Andrea Valero, representante de España en Miss Universo 2025, ha dado a conocer su proyecto social dentro de la iniciativa internacional 'Beyond the Crown', impulsada por la organización del certamen para promover causas de impacto social. En su caso, Valero ha elegido la educación y el emprendimiento femenino como ejes de su propuesta.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, la modelo y empresaria gallega lanza un mensaje de empoderamiento.

Valero subraya que la educación “moldea nuestra confianza, nuestra independencia y nuestro poder de elección” y afirma que, como emprendedora, ha aprendido la importancia de creer en las propias ideas y convertirlas en realidad. Su objetivo, añade, es inspirar a otras mujeres a liderar, atreverse y convertirse en arquitectas de su propio futuro. “Cuando una mujer decide construir algo propio, no solo transforma su vida, también la de quienes la rodean”, afirma.

“Mi objetivo es promover la igualdad de género y el acceso a la educación sin discriminación, porque cada niña merece tener esa llave para su futuro” Andrea Valero, Miss Universo España

El proyecto, difundido bajo el lema 'For Women Who Dare', busca motivar a niñas y adolescentes a confiar en sus ideas, fomentar el liderazgo y ofrecer recursos de educación financiera y emprendimiento desde edades tempranas. Además, colaborará con organizaciones como 'Alas por ellas' y 'Aldeas Infantiles' para organizar programas de formación y charlas en centros escolares y comunidades locales.

A sus 28 años, Andrea Valero combina su carrera en el mundo de la moda con el liderazgo de su empresa The Detailist, una agencia de conserjería de lujo con sede en Dubái que ofrece experiencias personalizadas a nivel global. Formada en Fashion Business en Milán, ha vivido también en París, Londres, Nueva York y Dubái, ciudad donde reside actualmente.

"Allí donde hay una niña que sueña, hay una mujer que cambia el mundo" Andrea Valero, Miss Universo España

La coruñesa fue proclamada Miss Universo España el pasado 31 de julio en Tenerife, recogiendo el testigo de Michelle Jiménez. Desde hace unos días se encuentra en Bangkok (Tailandia), donde ha sido recibida por los seguidores del certamen y donde ya han comenzado las actividades oficiales.

Camino a la corona

La 74ª edición de Miss Universo se celebra bajo el lema 'El poder del amor', un mensaje que promueve la fuerza, la inclusión y la empatía entre mujeres de todo el mundo. El concurso reúne a candidatas de 130 países y concluirá el 21 de noviembre, cuando se proclame a la sucesora de la actual reina, la danesa Victoria Kjaer.

Durante estas semanas, las participantes asistirán a ruedas de prensa, actos culturales y entrevistas privadas con el jurado. El 19 de noviembre se celebrará la competencia preliminar y el desfile de traje típico, del que saldrán las 30 finalistas que participarán en la gala definitiva.

Esta edición también marcará un hito simbólico: será la primera vez que Palestina participe en el certamen, con la candidata Nadeen Ayoub, quien ha declarado que quiere “llevar la voz de quienes se niegan a ser silenciados”.

En medio de esta edición histórica y del luto oficial en Tailandia por el fallecimiento de la reina madre Sirikit, la gallega Andrea Valero combina el glamour con un mensaje claro: "Allí donde haya una niña que sueña, hay una mujer que cambia el mundo"