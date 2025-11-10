La Asociación de Prensa de A Coruña celebra los 150 años del ferrocarril A Coruña-Lugo

La APC celebra los 150 años del ferrocarril A Coruña-Lugo Cedida

La Asociación de la Prensa de A Coruña (APC) rinde homenaje a los 150 años del ferrocarril entre A Coruña y Lugo, una infraestructura clave en la historia de Galicia, con una programación especial que incluye una instalación conmemorativa, una charla y varias visitas guiadas.

El primer tren entre ambas ciudades comenzó a funcionar en octubre de 1875, marcando un hito en las comunicaciones gallegas y siendo el primer paso hacia la futura conexión con Madrid. El barrio de A Gaiteira, que acogió la primera estación coruñesa —conocida como del Juncal, del Norte o de As Xubias— fue el epicentro de aquel acontecimiento histórico cuya primera piedra había sido colocada en 1858 por la reina Isabel II.

Un homenaje desde la memoria periodística

Con motivo de este aniversario, la APC ha puesto la mirada en los testimonios periodísticos de la época, rescatados de cabeceras históricas como 'El Telegrama', 'El Ejemplo', 'Diario de La Coruña', 'El Diario de Santiago', 'El Eco de Galicia', 'Heraldo Gallego' o la 'Gaceta de los Caminos de Hierro'.

En el Centro Comercial Cuatro Caminos se ha instalado una pieza gráfica inspirada en la antigua estación, que incluye una audioguía interactiva para descubrir la historia del “ferro-carril”, como se denominaba entonces. La instalación podrá visitarse desde este 10 de noviembre hasta finales de mes.

Charla y visitas guiadas

El viernes 21 de noviembre a las 19.00 h., el investigador y autor del blog 'As Xubias, Castros, Gaiteira', José Carlos Alonso, ofrecerá una charla ilustrada con fotografías antiguas sobre la evolución del barrio y la llegada del tren. La actividad, de entrada libre hasta completar aforo, se celebrará también en el centro comercial Cuatro Caminos.

Además, se realizarán cuatro visitas guiadas por el barrio de A Gaiteira, los días 11, 18, 25 y 28 de noviembre, de 19:00 a 20:00 horas, con carácter gratuito y abiertas a toda la ciudadanía. Las inscripciones pueden formalizarse a través del siguiente formulario.

La iniciativa forma parte del programa cultural vinculado al 85º Premio Pérez Lugín, y cuenta con la colaboración del Concello da Coruña. Para más información o consultas sobre las visitas guiadas, la organización pone a disposición el correo laguiateca.escapalandia@gmail.com y el teléfono 667 46 93 57.