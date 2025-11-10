La alcaldesa de A Coruña desafía a la Federación Galega de Surf a que firme para practicar el deporte durante las alertas bajo su responsabilidad

Un surfista, durante la alerta amarilla del pasado 5 de noviembre Quintana

El campeón gallego y nacional de surf Pablo Montero fue multado el jueves por desoír las advertencias de la Policía Local cuando surfeaba las olas de la bahía del Orzán. El problema es que este deporte necesita olas, así que es más adecuado practicarlo con mal tiempo, lo que desafía las medidas de precaución. Por eso Montero considera que debería dejárseles echarse al mar, incluso en temporal, una opinión que la alcaldesa, Inés Rey, no comparte: "Si la Federación Gallega quiere firmar con el Ayuntamiento un acuerdo por el cual en determinados momentos de alerta ellos deciden libremente ir al mar porque controlan, nosotros lo firmamos. Eso sí: bajo su responsabilidad. No movilizaremos servicios municipales para rescatar a quien controla".

La alcaldesa dejó muy claro su desacuerdo. "Cuando estamos en alerta, hay una serie de códigos y medidas que se toman para garantizar la seguridad de las personas y de quienes están encargados de cuidarnos. (Bomberos, Policía, Protección Civil...). Nosotros no precintamos los parques, no cerramos las playas y prohibimos el acceso a zonas por capricho, y vamos a seguir haciéndolo", declaró.

Rey aludió a tragedias "recientes y no tan recientes". "Tenemos en la memoria rescates agónicos", dijo, y recordó que no es fácil calibrar los riesgos cuando se está en el agua. "Aún tomando medidas, siempre hay alguien capaz de saltarse las normas, carteles y cintas y hacerse el selfie sin ser consciente de que su vida, y la de los encargados de protegernos, corren peligro", recordó.

Para la regidora, que uno sea un profesional de un deporte no le exime de seguir las mismas reglas. "Fernando Alonso no va a 210 por la autopista por mucho que sea un profesional del motor, el mundo del surf tendrá que actuar las normas para la seguridad de todos. Ni se van a eliminar las alertas ni los precintos", advirtió. "Y los que incumplan, serán sancionados", remató.