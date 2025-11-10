Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Juegos de escape, espectáculos y diversión : el Muncyt de A Coruña ofrece actividades gratuitas en la Semana de la Ciencia

Redacción
10/11/2025 11:54
El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Muncyt)

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Muncyt), de A Coruña ha organizado una programación especial para celebrar la Semana de la Ciencia. Todas las actividades están orientadas a todo tipo de público. Espectáculo científico, talleres, yincanas y juegos de escape son algunas de las propuestas del Museo. Para participar en estas actividades solo es necesaria la reserva previa escribiendo un correo a reservascor@muncyt.es o en el teléfono de atención al público 689 578 727.

Celebrado cada 10 de noviembre, el Día Mundial de la Ciencia destaca el importante papel de la ciencia en la sociedad, y la necesidad de que nos involucremos en los debates. En torno a esa fecha, se celebra la Semana Internacional de la Ciencia en la que, multitud de organizaciones llevan a cabo actividades de comunicación de la ciencia, a lo que se suma también el Muncyt. 

Programación para esta semana

Yincana Divulgaming: los participantes podrán descubrir algunos secretos de la microbiología, la química y la física mediante juegos de ingenio y dinámicas lúdicas. Con el Pack del Investigador, que se les entregará al principio, tendrán que resolver todos los enigmas para encontrar un tesoro por las salas del museo. Sábado 15 y domingo 16 a las 11.15 h. Público infantil (8-12 años).

Juego de escape “Año de las maravillas de Albert Einstein”: retos y desafíos en equipo para encontrar la contraseña de una caja fuerte, en cuyo interior encontraréis algo para ayudar a dar luz a las ideas de Einstein, cuando se cumplen 120 años de su famosa fórmula E=mc2. Sábado 15 a las 16.00 h., domingo 16 a las 13.15 h. Público familiar. (Edad recomendada a partir de 8 años).

