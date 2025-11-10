El parque infantil "de referencia en A Coruña" estará inspirado en el Dépor, una ballena y el océano

Así será el parque de la plaza de Portugal Cedida

La plaza de Portugal tendrá un parque infantil con capacidad para 150 niños y una superficie de 800 metros cuadrados. La Junta de Gobierno local aprobó la pasada semana la salida a concurso de las obras correspondientes a esta nueva área infantil. El objetivo, explicó la alcaldesa, Inés Rey, es “ser un parque referente de la ciudad. El área infantil que existe a día de hoy tiene capacidad para 11 usuarios y, con la remodelación e instalación de nuevos juegos, se multiplicará por trece”.

La descripción del proyecto incluye detalles sobre su estética y significado de la misma. “Es un homenaje al mar, a la ciudad de A Coruña y a su gente. Diseñamos un espacio de juego que se relacione con su entorno inmediato y con la identidad coruñesa”. Así, algunos de los elementos que han servido de inspiración para diseñar el parque son los colores del Dépor, “ya que cuando hay partido en Riazor se produce una suerte de peregrinación hasta el estadio a lo largo del Paseo Marítimo, por delante de la plaza de Portugal”.

El segundo motivo es “el propio océano, ya que el oleaje es parte de la propia ciudad y es habitual ver surfistas aprovechándolas y disfrutándolas”. Por último, “una gran ballena sumergiéndose en las aguas, como elemento icónico que da identidad a la playa y sirve como elemento de referencia”. La idea surge del “logo del Concello Da Coruña. Poder sintetizar el nombre de la ciudad en dos grafismos en el área de juego”.

El presupuesto para el parque de la plaza de Portugal es de 1,4 millones de euros y las obras cuentan con un plazo de ejecución de doce meses. Dará servicio, además, a los tres centros educativos de la zona –Hogar, Compañía y Esclavas– con el fin de atender la necesidad de familias y niños.