Derribo del muro del parque del Observatorio Quintana

El Ayuntamiento de A Coruña dará continuidad estos días a los trabajos de adecuación previstos en el parque del Observatorio, donde ya finalizaron las tareas correspondientes a la demolición de los cierres exteriores que, hasta ahora, impedían el acceso al parque.

Tras completarse esta parte, el Ejecutivo local está actuando en las áreas verdes. La alcaldesa, Inés Rey, contextualizó estas mejoras, incluidas en la primera fase de remodelación del parque: “Ya se completó la instalación de los nuevos vallados perimetrales alrededor del edificio del Observatorio de la Aemet y, a posteriori, finalizaron los trabajos de derribo de los muros exteriores. Ahora estamos dando los siguientes pasos previstos, actuando sobre los espacios ajardinados para acondicionar las zonas abiertas a la ciudadanía”.

El acondicionamiento se centra estos días en el sembrado de las áreas de césped, el desbroce de maleza y nivelado de la tierra, trabajos que requieren, a menudo, el cierre o acotado provisional de las zonas de actuación, para facilitar el crecimiento de la hierba, como se hizo recientemente al lado de la plaza de la Tolerancia.

También se prevé plantar varios nuevos ejemplares de árboles y, además, habilitar mobiliario urbano como bancos y papeleras. El espacio deberá permanecer cerrado mientras no arraigue el césped, para garantizar su asentamiento.

Previsiblemente a finales de este año podrá abrirse para su disfrute. La alcaldesa recordó que a las dos superficies de uso que se habilitarán en el parque del Agra —gracias al convenio con el Gobierno estatal— también se sumarán, a posteriori, otros 3.000 metros cuadrados, en régimen de cesión gratuita, de una parcela colindante al parque, el antiguo solar de Adoratrices.

El pleno aprobó la finales de julio el convenio urbanístico necesario para adoptar esta medida, que además de dar cumplimiento a una sentencia firme del TSXG —que reconoció como suelo urbano consolidado una parte de la parcela del ámbito POL M-22, del solar de Adoratrices— permitirá aprovechar como área verde y espacio libre de uso público esa superficie de 3.000 metros cuadrados, que, además, urbanizará la promotora que ostenta la titularidad de este ámbito.