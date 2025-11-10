¿Cómo ocurrió el crimen de Pazos que inspiró la serie de Netflix que se rueda en A Coruña?
Tristán Ulloa protagoniza la producción 'El crimen de Pazos', que ya pasó por Abegondo, Bergondo o Betanzos
La ciudad de A Coruña vuelve a convertirse este mes de noviembre en plató de televisión. Si en verano fue la serie 'Clanes', de Netflix, la que se rodó en la ciudad, en octubre y noviembre lugares como la Universidad de A Coruña son los lugares que están 'disfrazándose' para convertirse en espacios de ficción.
En este caso es otra serie de Netflix, 'El crimen de Pazos', la que toma como escenario la ciudad. En concreto, este lunes, 10 de noviembre, el rodaje, con el actor Tristán Ulloa a la cabeza, se desarrolla en la Sala de Estudios de la UDC en el campus de Riazor, la popularmente conocida como facultad de Empresas.
Ulloa se pone en la piel de un sargento de la Guardia Civil que se enfrenta al crimen de Pazos, en Ourense, una historia basada en un asesinato real con la que Bambú Producciones, que ya se encargó de llevar al audiovisual el caso Asunta, regresa al true crime.
¿Cuál fue el crimen de Pazos? Este hecho involucró a Aniceto Rodríguez, carnicero de la localidad, y a su mujer, Isabel. Ella fue atacada en su domicilio en un supuesto robo, en el que recibió golpes de martillo que le provocaron facturas en el cráneo y por las que fue ingresada en coma en el hospital de Ourense. Fue su marido, Aniceto, el que alertó a la Guardia Civil asegurando que se traba de un robo y que la propia Isabel le había gritado "Aniceto, nos entran a robar".
Pero la versión no convenció de todo a los investigadores. Sin embargo, la justicia rechazó varias solicitudes de los agentes, como que se le restringiesen las visitas al hospital a Aniceto. Esta decisión permitió que el carnicero terminase asesinando a la mujer en el propio centro médico un mes después de su ingreso.
Aniceto Rodríguez, que intentó suicidarse tras el ataque, fue condenado a 31 años de cárcel, pero no llegó a cumplir la pena, ya que falleció en prisión.
Netflix retoma ahora la historia con Tristán Ulloa encabezando un reparto en el que están también Carlos Blanco, Fernando Fraga, Miguel Borines, Marta Nieto, Verónica Sánchez, Daniel Iváñez, Fernando Guillén Cuervo, Nacho Fresneda o Tito Asorey. La serie, de cuatro capítulos, ya pasó por el área coruñesa el pasado mes de octubre, con rodajes en lugares como Orto, Betanzos o Guísamo.