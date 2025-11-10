Christina Rosenvinge | “Me gusta Galicia porque la gente es cálida, pero escucha”

Christina Rosenvinge, en una imagen promocional Pablo Zamora

El próximo día 21 regresa el ciclo Momentos Alhambra Acustiquísimos, que recalará de nuevo en el salón Atlántico de Árbore da Veira. Acogerá a Christina Rosenvinge, que trae con ella sus ‘versos sáficos’, así como sus creaciones más clásicas.

Ha pasado por el Noroeste, por diversas salas de A Coruña... ¿cómo es su relación con el público?

Me gusta mucho tocar en Galicia porque la gente es muy cálida, pero también escucha. Es una combinación muy buena.

Esta vez, ¿qué se podrá esperar?

Voy con Amaia Miranda tocando la guitarra. La primera parte es el repertorio de ‘Los versos sáficos’, las canciones en esta versión destacan, sobre todo, el trabajo de adaptación que he hecho con los versos de Safo y luego me detengo un poco a explicar el proceso y a hablar un poco de los mitos clásicos, que siempre es una conversación irreverente y divertida. Luego, algunas canciones clásicas de mi repertorio.

Estas citas más íntimas se prestan, precisamente, a esa parte de hablar y explicar el proceso.

Sí, también me gustan mucho este tipo de conciertos porque es donde más destacan las letras. Al trabajo con las letras le dedico mucho tiempo y me gusta que la gente pueda escucharlo con detenimiento.

¿Cómo ve la recepción de ‘Los versos sáficos’ tras dos años?

Está teniendo una vida muy larga y, de hecho, creo que es un concierto que no se va a dejar de hacer, porque siempre va a haber ciertos festivales, o incluso en universidades, en lugares de estudios clásicos, donde interesa mucho este tipo de adaptación y de trabajo más o menos clásico. En sí mismo, creo que se ha convertido en un clásico (ríe). Lo llevo haciendo bastante tiempo y me divierte mucho hacerlo. De hecho, me estoy planteando ampliar este repertorio en otro disco, porque ya también tenía de ‘La joven Dolores’ alguna canción inspirada por los mitos griegos y es algo que me interesa y me gustaría desarrollar más.

Por algo son clásicos, son algo que nunca pasa de moda, son los fundamentos de nuestra manera de contar historias”

Cuando lo concibió, ¿pensaba que tendría esa vida larga?

Sí, lo pensaba. Por algo son clásicos y por eso han llegado hasta aquí (sonríe). Es algo que, evidentemente, nunca se pasa de moda, son nuestros fundamentos de nuestra manera de contar historias. En el caso de Safo, que es una figura muy desconocida, a pesar de que se conoce su nombre, no se conoce tanto ni su trabajo, ni su historia, entonces siempre suscita mucha curiosidad.

Para el disco también cambió su proceso de composición, de empezar por los acordes y melodías a hacerlo con las letras.

Fue todo muy distinto, sobre todo porque partía de los textos. Por ejemplo, el ‘Himno de Afrodita’ tiene una métrica muy determinada, que es el verso sáfico, que son tres endecasílabos y un pentasílabo, con acentos sobre todo en sílabas pares. Y eran ciertas cosas que había que respetar. En ese caso hice una adaptación totalmente académica. En otros poemas en los que faltan palabras, había mucho lugar para inventar, también para juntar fragmentos que originalmente no iban unidos. A partir de ahí, todas las canciones tienen bastante de invención. Es que nos falta más del 90% de la obra de Safo, perdida en la noche de los tiempos.