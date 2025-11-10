Carballo y A Coruña activan el dispositivo de búsqueda de una desaparecida

desaparecida

La Guardia Civil de Carballo y los vecinos de Novo Mesoiro, un barrio a las afueras de A Coruña, han hecho un llamamiento público a la ciudadanía para intentar dar con el paradero de María Teresa Pérez Penas, desaparecida el pasado día 8 en algún momento del trayecto entre la capital bergantiñana y el barrio herculino.

La mujer en cuestión, de 79 años, mide 1,60 metros, tiene el pelo castaño, largo y ondulado y ojos también marrones. Todo aquel que pueda tener cualquier tipo de indicio o pista sobre su paradero puede ponerse en contacto con el 062, o bien con el 981 70 45 65.