Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Carballo y A Coruña activan el dispositivo de búsqueda de una desaparecida

La ciudadana bergantiñán se dirigía a la ciudad para visitar a una amiga

Guillermo Parga
Guillermo Parga
10/11/2025 21:58
desaparecida
desaparecida

La Guardia Civil de Carballo y los vecinos de Novo Mesoiro, un barrio a las afueras de A Coruña, han hecho un llamamiento público a la ciudadanía para intentar dar con el paradero de María Teresa Pérez Penas, desaparecida el pasado día 8 en algún momento del trayecto entre la capital bergantiñana y el barrio herculino.

La mujer en cuestión, de 79 años, mide 1,60 metros, tiene el pelo castaño, largo y ondulado y ojos también marrones. Todo aquel que pueda tener cualquier tipo de indicio o pista sobre su paradero puede ponerse en contacto con el 062, o bien con el 981 70 45 65.

Te puede interesar

zona carga y descarga en San Andrés , A Coruña

San Andrés alberga las zonas de carga y descarga con más infracciones de A Coruña
Abel Peña
Naves en el polígono de Pocomaco

La creación de empresas en A Coruña sigue al alza en 2025 y registra su mejor dato durante mayo
Iván Aguiar
Exterior del Polideportivo Municipal Sofía Toro

Mulleres Rurais Antonia Dans se ve obligada a suspender ‘in extremis’ el Encontro de Palilleiras de Cambre
Lucía Tenreiro
Una de las farolas a sustituir en Ribeira Sacra

Los perros obligan a cambiar 17 farolas en un barrio de A Coruña con sus orines
Guillermo Parga