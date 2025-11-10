Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Cañita Brava, en todas las salsas: el coruñés protagoniza un nuevo anuncio con un famoso presentador de televisión

Omar Bello
Omar Bello
10/11/2025 14:23
Cañita Brava, en su nuevo trabajo
Cañita Brava, en su nuevo trabajo
Salsas Chovi

"Marchando una de bravas para el señor Bravo". No son las "seis mil pesetas de güisqui" que acompañan a Cañita Brava desde que el coruñés la pronunciase en una de las películas de la saga Torrente, pero lo cierto es que el gracejo con el que pronuncia la frase en su nuevo trabajo publicitario no tiene nada que envidiarle.

Y es que Cañita Brava vuelve a estar en el primer plano al ser protagonista del nuevo anuncio de Salsas Chovi, en el que aparece junto al conocido presentador televisivo Agustín Bravo. Y es que para anunciar su salsa brava, Chovi ha querido jugar con el nombre artístico de Cañita y con el apellido del comunicador.

En las últimas semanas, ya se había hecho público que Cañita se encontraba en Madrid inmerso en el rodaje de un anuncio. Ahora, ya se conocen todos los detalles y el spot ya se puede ver en las redes sociales de la empresa anunciante. 

Cañita Brava | “A mí toda Coruña me adora porque soy una institución”

Más información

El trabajo no le está faltando a Cañita en los últimos meses. De hecho, parece asentarse en el mundo de la publicidad, ya que uno de sus últimos papeles había sido en la nueva campaña de pizzerías Napolit. Además, sigue formando parte del "universo Torrente", y su participación en la próxima película de la saga está confirmada. 

Te puede interesar

Visita de la conselleira María Jesús Lorenzana (segunda por la derecha) a Trison

La “ultramoderna” empresa de Galicia que trabaja para Inditex y que logra los elogios de la Xunta
Iván Aguiar
Furgoneta empotrada en Alfonso Molina

Una furgoneta se empotra contra un autobús en una parada de Alfonso Molina en A Coruña
Abel Peña
Así será el parque de la plaza de Portugal

El parque infantil "de referencia en A Coruña" estará inspirado en el Dépor, una ballena y el océano
Lara Fernández
El ideal gallego

Los talibanes niegan que estén prohibiendo el acceso a servicios médicos a mujeres sin burka
Agencias