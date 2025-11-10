Cañita Brava, en todas las salsas: el coruñés protagoniza un nuevo anuncio con un famoso presentador de televisión

Cañita Brava, en su nuevo trabajo Salsas Chovi

"Marchando una de bravas para el señor Bravo". No son las "seis mil pesetas de güisqui" que acompañan a Cañita Brava desde que el coruñés la pronunciase en una de las películas de la saga Torrente, pero lo cierto es que el gracejo con el que pronuncia la frase en su nuevo trabajo publicitario no tiene nada que envidiarle.

Y es que Cañita Brava vuelve a estar en el primer plano al ser protagonista del nuevo anuncio de Salsas Chovi, en el que aparece junto al conocido presentador televisivo Agustín Bravo. Y es que para anunciar su salsa brava, Chovi ha querido jugar con el nombre artístico de Cañita y con el apellido del comunicador.

En las últimas semanas, ya se había hecho público que Cañita se encontraba en Madrid inmerso en el rodaje de un anuncio. Ahora, ya se conocen todos los detalles y el spot ya se puede ver en las redes sociales de la empresa anunciante.

El trabajo no le está faltando a Cañita en los últimos meses. De hecho, parece asentarse en el mundo de la publicidad, ya que uno de sus últimos papeles había sido en la nueva campaña de pizzerías Napolit. Además, sigue formando parte del "universo Torrente", y su participación en la próxima película de la saga está confirmada.