Así serán los hogares de A Coruña dentro de 15 años

Personas caminando por la calle Real de A Coruña

Hace diez años, pocos habían oído hablar de la Inteligencia Artificial, nadie tenía en mente el Covid y los coruñeses no pensaban que el ascenso alcanzado por el Dépor en 2014 iba a dejar solo cuatro años de tranquilidad en el club antes del periodo negro que llevó a los blanquiazules a Segunda B. Sin embargo, entonces el Instituto Galego de Estatística lanzó su tradicional proyección de hogares, que ofrece una estimación de cómo serán estos espacios en Galicia basándose en la actual demografía. Y no falló mucho la predicción. El IGE señalaba en 2014 que en 2024 los hogares coruñeses estarían formados por una media de 2,41 personas. El resultado final real fue de 2,38. Ahora el Instituto Galego de Estatística lanza una nueva proyección, esta vez a quince años vista, que lleva el destino de las cifras al 'lejano' 2039.

Según sus datos, el tamaño medio de los hogares en el área de A Coruña será de 2,26 personas, es decir, que seguirá en la tendencia de seguir reduciéndose, en paralelo a la caída de la natalidad. En concreto, de los 212.117 hogares que calcula el IGE que habrá en la comarca coruñesa, 63.357 serán unipersonales, el 29,86%, frente al 29,07% de 2024. O lo que es lo mismo, un 2,72% más.

Aumentarán también los hogares con dos personas, que serán 66.255, un 31,23% del total, frente al 29,83% de 2024, un porcentaje que se incrementa en un 4,69%.

Los que se reducen son los domicilios con tres o más habitantes, según la proyección estadística. Así, el porcentaje de los que cuentan con tres sería del 20,57% (frente al 21,57% de 2024), esto es, un 3,13% menos; y los que tienen cuatro o más viviendo bajo el mismo techo bajarán al 18,32% (sumaron el 19,85% en 2024), una caída del 7,69%.

Lo que revelan también los datos es que el área coruñea será la que más crezca en Galicia. De las veinte áreas en las que divide el IGE la comunidad, la de A Coruña incrementará sus hogares en un 12,2%, para situarse por delante de la de Santiago, que aumentará un 10,6%, y por la de Vigo, que se quedará en el 9,4%. En el lado contrario de la balanza quedará el área de Ourense sur, en la que los hogares disminuirán un 2,6%.