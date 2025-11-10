Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Alerta amarilla en A Coruña por fuerte viento

Las ráfagas pueden llegar a los 80 kilómetros por hora

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
10/11/2025 12:51
Las fuertes rachas de viento se hicieron notar desde esta mañana en la ciudad
Una mujer sufre el viento en A Coruña
Javier Alborés

Tras unas jornadas en las que el viento y la lluvia amainaron en A Coruña, este martes una nueva borrasca vuelve a dejar un empeoramiento del tiempo, hasta el punto de que MeteoGalicia ha activado una alerta amarilla por fuertes rachas en la ciudad y su área metropolitana. 

En concreto, el aviso de nivel amarillo se activará este martes, 11 de noviembre, a las 09.00 horas, y permanecerá en marcha hasta las seis de la madrugada del miércoles. 

Las ráfagas pueden llegar hasta los 80 kilómetros por hora en la ciudad y su área. A ello se añaden también sendas alertas amarillas en el mar por fuertes vientos y por oleaje que puede tocar los 5 metros de altura. La predicción de MeteoGalicia apunta a que este martes los cielos estarán nubosos y que los chubascos serán esporádicos, más probables a partir de la tarde. Seguirán las precipitaciones también durante el miércoles y el jueves, mientras que las temperaturas rondarán toda la semana entre los 18 y los 15 grados.

