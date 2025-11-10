Absuelven en A Coruña a un hombre acusado por agresión sexual y lesiones

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia Archivo El Ideal Gallego

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la sentencia que absuelve a un hombre acusado de un delito de agresión sexual, de lesiones, de coacciones y de injurias de género.

Según el fallo del 5 de noviembre que ha publicado este lunes el TSXG, se ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la acusación particular contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña que absolvía al procesado.

En el apartado de hechos probados, la sentencia recoge que el 12 de junio de 2021 el acusado mantuvo una relación sexual con la supuesta víctima, pero no ha resultado acreditado que ella le hubiera pedido reiteradamente que cesara en las relaciones ni tampoco que el hombre continuara y la agarrase "para evitar que se apartase".

"No ha resultado acreditado que el acusado después le arrebatara el móvil para impedir que pidiese ayuda", continúa.

Según el TSXG, la sentencia apelada "ha valorado de manera racional la prueba practicada y ha destacado una serie de contradicciones en las manifestaciones de la denunciante que, a su juicio, permiten dudar de la realidad de los hechos".

El recurso de apelación ha sido desestimado, aunque todavía se puede interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.