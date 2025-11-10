Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Absuelven en A Coruña a un hombre acusado por agresión sexual y lesiones

Efe
10/11/2025 13:39
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
Archivo El Ideal Gallego

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la sentencia que absuelve a un hombre acusado de un delito de agresión sexual, de lesiones, de coacciones y de injurias de género.

Según el fallo del 5 de noviembre que ha publicado este lunes el TSXG, se ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la acusación particular contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña que absolvía al procesado.

En el apartado de hechos probados, la sentencia recoge que el 12 de junio de 2021 el acusado mantuvo una relación sexual con la supuesta víctima, pero no ha resultado acreditado que ella le hubiera pedido reiteradamente que cesara en las relaciones ni tampoco que el hombre continuara y la agarrase "para evitar que se apartase".

El TSXG confirma la condena de 4 años a un vecino de Vigo por abusar sexualmente de una mujer que estaba dormida

Más información

"No ha resultado acreditado que el acusado después le arrebatara el móvil para impedir que pidiese ayuda", continúa.

Según el TSXG, la sentencia apelada "ha valorado de manera racional la prueba practicada y ha destacado una serie de contradicciones en las manifestaciones de la denunciante que, a su juicio, permiten dudar de la realidad de los hechos".

El recurso de apelación ha sido desestimado, aunque todavía se puede interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Juzgados de A Coruña

Condenado a tres años y cuatro meses de cárcel un padre de A Coruña por maltratar a sus hijos de 5 y 9 años

Más información

Te puede interesar

Un surfista, durante la alerta amarilla del día cinco

La alcaldesa de A Coruña desafía a la Federación Galega de Surf a que firme para practicar el deporte durante las alertas bajo su responsabilidad
Abel Peña
Personas en la calle Real

Así serán los hogares de A Coruña dentro de 15 años
Noela Rey Méndez
El ideal gallego

García-Page cree que el fiscal general se defendería mejor fuera de la Fiscalía "por coherencia"
EFE
El ideal gallego

Absuelto el alcalde de Agolada y revocada la pena de prisión por falsedad, pero mantiene inhabilitación por prevaricar
EP