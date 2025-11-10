A Coruña se despide de los raíles del tranvía entre el Matadero y la Domus

Obra para retirar los raíles a la altura de la Torre de Hércules Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de A Coruña comenzó este lunes las actuaciones previas a la retirada de los antiguos raíles del tranvía entre el Matadero y la Domus, una intervención que abrirá camino a la renovación del firme de la calzada que se acometerá en este tramo del Paseo Marítimo a finales de mes.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, recordó que, en los últimos años, el Gobierno municipal ha actuado en el paseo y su entorno “de forma progresiva”, con el objetivo de adaptar los espacios públicos a las demandas de la ciudadanía, “habilitando superficies para el carril bici y un carril runner que tiene muchísimo uso a diario”, también facilitando la creación de nuevas bolsas de estacionamiento de vehículos allí donde es viable.

En este sentido, la previsión del Ejecutivo local es que la nueva fase de trabajos en el paseo empiece con la retirada de los raíles de tranvía desde la calle Cantábrico, cerca de la Domus. “Son una infraestructura que actualmente carece de uso y que en jornadas de lluvia puede suponer un riesgo para la seguridad vial y la circulación rodada. Por eso, antes de renovar el firme de la calzada vamos a proceder a su supresión”, indicó Díaz.

La concejala apuntó que, por el momento, y en el contexto de la retirada de los raíles, los cortes de tráfico solo afectarán al carril derecho de la calzada.

Ya a posteriori, se renovará el asfalto, señalan desde el Gobierno local. El Ejecutivo que dirige Inés Rey destina a mantenimiento de firmes 10m illones de euros por ejercicio para la mejora de vías públicas, tanto asfaltados como aceras.

Las actuaciones previstas entre el Matadero y la Domus supondrán una inversión de 169.000 euros, el más destacado dentro del abanico que tiene planificadas el Ayuntamiento hasta finales de año para renovar el firme de las calzadas municipales.

Este último turno de asfaltados se desarrollará en la segunda quincena de este mes. Además del tramo del Paseo Marítimo, también se acometerá la segunda fase de trabajos en Juan Flórez (85.000 euros), el entorno de Casablanca con la avenida de A Pasaxe y José Echegaray (39.000 euros) y la glorieta de acceso al campus universitario (15.000 euros). Serán actuaciones que, en su mayor parte, exigirán turnos de trabajo de dos o tres días, siempre y cuando las condiciones meteorológicas sean favorables.

En total, el Ayuntamiento destina más de 300.000 euros al conjunto de estas cuatro actuaciones para renovar el firme de las calzadas de titularidad municipal.