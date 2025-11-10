El parking de Matogrande, inaugurado en 2009 Patricia G. Fraga

Hace 25 años era noticia en la ciudad que varios parkings públicos se encontraban en situación irregular. Tras conocerse en los días previos la falta de licencia del de Linares Rivas, fuentes municipales aseguraron que también los de la calle Posse y de las plazas de Monforte y del Tebeo abrieron pese a carecer de la licencia de apertura. Hace 75 años, A Coruña vivió una jornada repleta de arte y cultura, con una exhibición de piano del intérprete Rafael V. Sebastiá y la noticia de que el arquitecto Peregrín Estellés acometería las obras del Conservatorio. Hace 100 años, este diario se hacía eco de la apertura al público de la nueva sede del Banco Pastor en los Cantones, donde se celebró tal hito por todo lo alto con puros y champagne.

Hace 25 años | La mayoría de los parkings públicos se encuentra en situación irregular

Linares Rivas no es un caso aislado: la mayoría de los garajes públicos de la ciudad no cumplen el contrato de concesión y se encuentran en situación irregular. Al menos los parkings de la calle de Posse y de las plazas de Monforte y del Tebeo carecen de licencia de apertura; otros no abonan el canon correspondiente, y algunos aún no han constituido la comunidad de propietarios, pese a su antigüedad. Desde el Ayuntamiento se ha reconocido a este diario que los subterráneos funcionan al margen de cualquier control municipal, aunque se aclara que desde hace años se intenta sin éxito poner coto a una serie de anomalías que repercuten en el patrimonio de la ciudad. Lo ocurrido en Linares Rivas, según las mismas fuentes, es algo que se puede extrapolar al resto de aparcamientos coruñeses. Aunque el Ayuntamiento está tramitando los permisos de apertura de los tres parkings mencionados, ninguno de ellos tendría que haber levantado el portalón sin contar con la autorización municipal y el beneplácito de la Xunta. Los garajes son establecimientos que, como un bar o un comercio de barrio, no pueden ofrecer su servicio hasta que los papeles están en regla. Por lo pronto el gobierno local ha iniciado una investigación en profundidad con la que pretende poner coto a las anomalías.

Hace 75 años | Una jornada con tono artístico para la ciudad

La jornada de ayer, 10 de noviembre de 1950, ha tenido un marcado tono artístico. Como acontecimiento sobresaliente señalemos el concierto de piano a cargo de Rafael V. Sebastiá, cuya personalidad se acrecienta de día en día. El éxito alcanzado ayer presagia una triunfal “tournee” por las grandes ciudades norteamericanas. El concierto ha proporcionado también un buen ingreso económico para sus patrocinadores: los Hombres de Acción Católica. Enhorabuena a todos, incluso al numeroso y selecto auditorio, pues solo de tarde en tarde existe la posibilidad de asistir a fiestas tan exquisitas para el espíritu. Y ya que hablamos de música, les daremos la gran noticia de haber sido encargado, por el Ministerio de Educación Nacional, el arquitecto señor Estellés, para hacer las obras necesarias en el edificio adquirido para el Conservatorio de Música y Declamación.

Hace 100 años | El Banco Pastor inaugura su nuevo domicilio social

Conforme habíamos anunciado, a las once de la mañana de ayer, domingo 9 de noviembre de 1925, el Banco Pastor abrió sus puertas con objeto de que todas sus amistades conocieran la nueva instalación. La Coruña entera puede decirse que desfiló por allí, y era unánime el comentario elogioso por la admirable distribución implantada. Recibían a la gente jefes y empleados del Banco, obsequiando a todos con sanwichs, champagne y cigarros puros. A la una y media hubo precisión de cerrar las puertas, a fin de poder atender a todos los que llenaban por completo los amplios locales. Oyendo las explicaciones de los distinguidos arquitectos señores Tenreiro y Costellés, que tan acertadamente supieron condensar ciencia y arte, llega el ánimo a posesionarse de una venturosa y feliz realidad: la de este Banco que honra a propios y extraños.