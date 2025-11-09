Vogue España elige las calles de A Coruña para su número de noviembre

Un momento de la sesión de fotos de la revista Vogue en A Coruña @voguespain

A Coruña está cada vez más de moda. Buena prueba de ello es que la revista Vogue, en su edición española, ha elegido como escenario las calles de la ciudad para su número de noviembre.

En el reportaje, titulado “En #VogueNoviembre nos trasladamos hasta las calles de A Coruña”, la icónica cabecera de moda recorre algunos de los rincones más emblemáticos de la urbe herculina para presentar las tendencias más apetecibles de este otoño. Siluetas voluminosas, tejidos con cuerpo y acabados exquisitos se combinan en una propuesta sofisticada que celebra la elegancia urbana sin renunciar al carácter atlántico.

Entre los escenarios donde se realizaron las fotografías destacan las calles empedradas de la Ciudad Vieja, el paseo de A Solana y la luminosa cafetería La Dársena, espacios que aportan un aire auténtico y cosmopolita a la producción.

La sesión contó con la fotografía de Yago Castromil, estilismo de Beatriz Machado, y el maquillaje y peluquería de José Carlos González. La modelo Georgina Grenville protagoniza las imágenes, que capturan a la perfección la fusión entre moda, arte y paisaje gallego.

Desde Vogue también quisieron agradecer la colaboración del NH Collection A Coruña Finisterre, que formó parte del equipo de apoyo durante la producción.

Con esta elección, la ciudad refuerza su posición como destino cultural y creativo, consolidándose como un escenario ideal para la moda de primer nivel.