A Coruña
Registrados dos fuegos en A Coruña: arden unos matorrales de As Rañas y un contenedor en O Martinete
Los dos sucesos se produjeron con pocos minutos de diferencia este domingo
La mañana de este domingo se saldó con dos salidas de los Bomberos de A Coruña, que tuvieron que intervenir para apagar fuegos menores.
Los dos sucesos se registraron en dos zonas muy próximas. El primer avisó llegó a las 07.48 horas, cuando los efectivos de emergencia fueron informados de un incendio en un contenedor de papel en la calle de Luis Peña Novo, en O Martinete.
Acudieron cinco bomberos con un vehículo para extinguir este fuego. Aplicaron agua y espuma. Según detalla el cuerpo municipal de emergencias, se vio afectada la cristalera de un concesionario de coches.
El segundo aviso se produjo pocos minutos después, a las 07.53 horas. En este caso, se trató de un pequeño incendio registrado en unos matorrales en la zona de As Rañas.