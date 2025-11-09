Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Registrados dos fuegos en A Coruña: arden unos matorrales de As Rañas y un contenedor en O Martinete

Los dos sucesos se produjeron con pocos minutos de diferencia este domingo

Redacción
09/11/2025 10:39
Un incendio registrado en un contenedor, en una imagen de archivo

La mañana de este domingo se saldó con dos salidas de los Bomberos de A Coruña, que tuvieron que intervenir para apagar fuegos menores.

Los dos sucesos se registraron en dos zonas muy próximas. El primer avisó llegó a las 07.48 horas, cuando los efectivos de emergencia fueron informados de un incendio en un contenedor de papel en la calle de Luis Peña Novo, en O Martinete.

El granizo caído por la mañana dificultó el tráfico en las calles

Hace 25 años | La tormenta de granizo coge por sorpresa a conductores y viandantes

Más información

Acudieron cinco bomberos con un vehículo para extinguir este fuego. Aplicaron agua y espuma. Según detalla el cuerpo municipal de emergencias, se vio afectada la cristalera de un concesionario de coches.

El segundo aviso se produjo pocos minutos después, a las 07.53 horas. En este caso, se trató de un pequeño incendio registrado en unos matorrales en la zona de As Rañas

