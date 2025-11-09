Los tres cruceros que visitarán A Coruña en diciembre elevan la cifra anual a 175, récord histórico

Crucero atracado en el puerto de A Coruña

El puerto de A Coruña volverá a hacer historia en el sector de los cruceros este año. En diciembre, tres buques visitarán la ciudad, según el calendario actual de la Autoridad Portuaria, elevando la cifra anual a 175, nuevo récord para el organismo.

El ‘Borealis’, de 238 metros de eslora y casi 1.900 pasajeros a bordo, llegará procedente de Lisboa el 6 de diciembre, a las 07.00 horas. Partirá rumbo a Portsmouth por la tarde, a las 17.30. A finales de mes será el turno de las dos últimas visitas de 2025: el ‘Arcardia’, el día 23; y el ‘Aidamar’, el 26. El primero traerá a bordo más de 2.400 cruceristas, y el segundo, 2.500. Es decir, el puerto despedirá el año con casi 7.000 turistas.

Por su parte, en lo que resta de noviembre, en el muelle todavía atracarán cinco buques –uno de ellos repetirá fecha, por lo que, en realidad, son seis escalas–. Se trata del ‘Aidabella’, que arribará hoy, con 2.500 pasajeros; el ‘Queen Anne’, con 3.000 personas, el día 14; el ‘Arcadia’, el día 19; el ‘Spirit of Adventure’, al día siguiente (20 de noviembre), con 1.000 pasajeros; y, por último, el imponente ‘Iona’, uno de los cruceros más grandes que visitan asiduamente el puerto coruñés. Llegará al muelle los días 20 (jornada en la que habrá doble escala, la última del año), y el 24, con más de 6.200 personas en su interior en cada ocasión.

La Autoridad Portuaria confirmó el año pasado la llegada de más de 170 cruceros para este 2025, como resultado de las gestiones realizadas en la Seatrade Global de Miami, el evento anual que reúne a todos los agentes del sector a nivel internacional. Una cifra récord que supera la marca de 2024, cuando 166 buques –lo que supuso más de 400.000 cruceristas– atracaron en el muelle de A Coruña. El número, además, va aumentando cada ejercicio. Si este año son 175 y en 2024 fueron 166 cruceros, en 2023 la cifra fue de 130 barcos, frente a los 136 de 2022.

Previsión

El puerto consolida su liderazgo en su entorno geográfico amplio tras haber logrado un crecimiento del 650% en los últimos 15 años. Así, en el año 2009 llegaron a A Coruña 53.574 pasajeros; en 2014 la cifra había ascendido a 129.587; y, a falta de saber la cifra oficial de este 2025 –el calendario todavía está sujeto a cambios por condiciones meteorológicas adversas–, el año pasado ya se superó la barrera de los 400.000.

La previsión para el próximo ejercicio es superar la cifra de 450.000 pasajeros y 180 escalas, lo que supondrá un nuevo récord histórico. El Puerto de A Coruña confirma, además, que prácticamente todas las navieras que operan a nivel internacional seguirán recalando en el puerto.

Por otra parte, en relación a la industria de los cruceros, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña adjudicó el pasado viernes la construcción y gestión del sistema de suministro eléctrico a los barcos a la empresa especializada Regenera OPS Dos SL.

Se instalará tanto en el muelle de Trasatlánticos como en el de Calvo Sotelo Sur, que se utiliza en el caso de escalas múltiples, y permitirá que los buques apaguen sus motores durante su estancia en la ciudad, evitando así las emisiones a la atmósfera.

Se prevé que este sistema pueda estar operativo a lo largo de 2027. La concesión tiene un plazo de 32 años, de acuerdo con la oferta de la empresa adjudicataria, que invertirá más de diez millones de euros en la instalación del sistema, conocido como OPS (Onshore Power Supply). Por lo que todo apunta a que el sector de los cruceros no tocará techo en A Coruña.

El día mágico del muelle coruñés: cinco escalas

La Autoridad Portuaria tuvo que prepararse para desplegar todo un dispositivo especial para acoger, el 22 de abril, la llegada de cinco cruceros en una misma jornada. Fue la segunda mayor escala de la historia de A Coruña. Solo la superó la registrada el 2 de mayo de 2014, cuando seis buques atracaron en los muelles de la ciudad. En total, más de 11.000 personas pasearon por la urbe ese día, un impulso turístico que se mide por el gasto que hacen en su estancia, pero también por el papel que cumplan como prescriptores una vez que regresen a sus casas y recomienden la urbe.