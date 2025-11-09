Mi cuenta

A Coruña

Lo que le faltaba a los jueves de A Coruña: una gran verbena en una discoteca

El hábito favorito del verano se instala en la sala más grande de Galicia

Guillermo Parga
Guillermo Parga
09/11/2025 19:12
Un tardeo reciente en Pelícano
Quintana

Si hubiera que hacer un retrato robot o el perfil de preferencias de un coruñés al uso, seguramente las verbenas estarían en lo más alto de las preferencias para pasarlo bien. Sin embargo, eso de disfrutar de las orquestas al aire libre tiene un cierto componente estacional y está profundamente vinculado al verano, algo que ahora se replantea el grupo Pelícano.

Momento para la historia en la actuación de Los Satélites

Más de 10.000 personas pasaron por las fiestas del barrio más verbenero de A Coruña

Así, la discoteca más grande de Galicia acogerá este jueves una gran verbena, en la que además el espectáculo estará amplificado por las posibilidades audiovisuales del espacio. Se trata de llevar el disfrute las fiestas de hace unos meses al espacio de referencia en el centro de la ciudad a una fiesta de jueves. “Hacemos un tributo a las verbenas gallegas, con los Dj que habitualmente hacen verbenas por toda Galicia”, afirma Luis Diz, gerente del grupo.

A Coruña se inventa el tardeo para los ‘bros’ y congrega a más de 3.000 personas

Habrá confeti, música más que reconocible y la labor a los platos de Bermúdez, Jairo Ortal y Matrek. Las entradas están disponibles a 12 euros y dan derecho a tres consumiciones.

