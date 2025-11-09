Las actuaciones por ruidos domésticos alcanzan cifras históricas

Oficina del 092 Pedro Puig

Para los sufridos vecinos de A Coruña que viven encima o cerca de un local de éxito, puede parecer increíble, pero la mayor parte de las quejas que recibe el turno de noche del 092 por ruidos no se debe a la hostelería, sino a otro forma de ocio nocturno cada vez más en boga, y que consiste en quedarse en casa. Casi 300 incidentes (289) se produjeron el año pasado, mientras que solo hubo cuatro por locales comerciales. En efecto: este tipo de llamadas son ya la inmensa mayoría de las que recibe el 092, aunque en esto, como en todo, las fuentes policiales introducen numerosos matices.

“Las fiestas son habituales, pero no consideramos una comida familiar como una fiesta”, señalan desde la Policía Local, al margen de cuánto pueda subir el tono en una discusión entre cuñados, o cómo de escandalosos sean los niños. Los sospechosos habituales son, por supuesto, los jóvenes universitarios cuya fama en este campo es bien conocida, sobre todo los erasmus.

Los agentes municipales matizan que siempre son razonables cuando realizan este tiempo de intervenciones, y que no todas terminan con una sanción. “Dependen varios factores. Por ejemplo, si son reiterativas”, explican. Nada molesta más a un agente de la autoridad que tener que regresar a un lugar cuando creía que la incidencia estaba solucionada.

También es importante el nivel de molestia. “Si llegas, y hay un pequeño ruido y cesa, entonces te vas”, aclaran. Esto ocurre en muchos casos, cuando los infractores, parapetados tras la puerta cerrada que defiende la santidad de su hogar, prefieren dar la callada por respuesta. Sobre todo si se trata del ruido de la televisión, por ejemplo. Entonces no tiene sentido insistir. “Todo debe ser proporcional al nivel de la situación en general”, concluyen. .

Esto explica por qué, a pesar de que se registraron 289 incidencias, solo 58 acabaron en infracción. Es decir, algo más que el 20%. Si eso es poco o mucho, no es algo que entren a valorar las fuentes municipales: “Tenemos una ordenanza municipal de ruidos y nos limitamos a seguirla”. Aunque hay que decir que, en los locales de hostelería, se registraron únicamente dos sanciones el año pasado.

Otra fuente de multas por este motivo (15) las protagonizaron en la vía pública personas exaltadas de un modo u otro (normalmente, por el modo etílico). En total, 183 infracciones el año pasado, de las que el 31% tenían un origen doméstico

Prepandemia

Normalmente se asocian los ruidos en los hogares a un cambio en la forma de ocio que habría comenzado durante la pandemia. El encierro obligado por el estado de alarma (luego declarado inconstitucional) al que el Gobierno de Pedro Sánchez sometió a la población se supone que favoreció un cambio de actitud. Sin embargo, en 2023, el número de denuncias por ruido doméstico fue solo de 104. En 2022, eran solo de 42, pero en 2021 habían sido 202, así que la progresión está lejos de ser lineal. El mismo año de la pandemia, 2020, se atendieron 111 incidencias por ruidos, lo que puede considerarse poco, teniendo en cuenta que todo el mundo pasaba mucho más tiempo en casa en esa época, o mucho, dado que no estaba permitido celebrar fiestas.

Pero lo que está claro es que 2024 ha sido el año en el que la Policía Local ha tenido que acudir en más ocasiones a una vivienda para comprobar una queja de ruido en los ultimos años. Casi 284 incidencias es una cifra muy alta. Comparado con la época prepandemia, en 2018 (de 2019 no existen datos) se registraron 93 actuaciones, sin contar las de 16 por ruidos de animales. Aunque solo 18 acabaron en infracción.

Velar por la tranquilidad

Los coruñeses valoran mucho la tranquilidad, y quizá por eso el 40% de las denuncias que tramita la Policía Local se incluyen en este epígrafe. Pero si se suman las infracciones de la ordenanza de ruidos y algunas de las otras de limpieza, como orinar en vía pública, el porcentaje aumenta a más de la mitad.

En total, los agentes del 092 tramitaron el año pasado 276 denuncias o informes relacionados con la convivencia y el ocio, mientras que en 2023 fueron 715, pero fuentes policiales reconocen que gran parte de la reducción se debe a cambios en la forma en la que se reflejan las estadísticas Si se ajusta, la reducción sigue siendo importante, de en torno a un 50% con respecto a 2023.

Aun así, 276 denuncias suponen una cada 31,7 horas. Muchas de ellas, como se puede sospechar, están relacionadas directamente con el ocio nocturno, pero no tantas como pudiera pensarse. De esto se extrae que la noche en A Coruña no es lo que era y fuentes de Seguridad Ciudadana lo aseveran: “No es como hace veinte o incluso diez años. Ahora se han calmado mucho las cosas, y eso es gracias a haber llevado los locales al puerto”. Otro motivo de peso es que han cerrado algunos locales populares en el Orzán y otro más es el aumento de la presencia policial. Tanto el 092 en solitario, como en compañía de la Policía Nacional, mantiene una presencia constante en la noche coruñesa, haciendo inspecciones en locales, a veces varias en una noche. Rara vez estas actuaciones tienen un resultado mayor que unas actas por tenencia de drogas entre los clientes, pero las autoridades consideran que tienen un efecto beneficioso en un entorno que genera tantas incidencias.

El jefe provincial de la Policía Nacional, Carlos Gomez, señaló que cuando llegó a su actual puesto, en julio del año pasado, le llamó la atención la importancia del ocio nocturno en la ciudad. “Es un polo de atracción en Galicia. Los jueves, a lo mejor hay aquí entre 1.500 y 3.000 estudiantes de Santiago. El ambiente universitario se ha trasladado hasta aquí, y eso lo tenemos que tenerlo en cuenta”, había comentado.

Quizá gran parte de la fiesta no se produzca ya en en clubes y bares, sino en la propia casa, pero desde luego, fiesta sigue habiendo. A Coruña sigue siendo la ciudad que se duerme de pie, aunque sea en la casa de un amigo.