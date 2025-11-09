La fantasía de Alicia en el país de las maravillas llega a un barrio de A Coruña en forma de escape room

Lucía Sánchez, José Expósito Ortiz y Yanina Torres posan junto a uno de los murales de su nuevo local Carlota Blanco

Seguro que nadie se habría imaginado que las aventuras de una niña en mundo de fantasía contadas por el escritor británico Lewis Carrol en 1865 trascenderían tanto hasta el punto de que, 160 años después, fueran la inspiración de tres socios para montar su nuevo espacio creativo en el número 8 de la calle San Lucas de la Sagrada Familia. De esta forma, José Expósito Ortiz, Lucía Sánchez y Yanina Torres ultiman los detalles de Adda Fun, el nuevo escape room que traerá “una experiencia diferente y mágica a A Coruña”.

Así lo cree una de las socias, Yanina Torres. Escenógrafa de profesión y vecina de O Ventorrillo, cuenta cómo nace una idea en la que ‘Alicia en el país de las maravillas’ tuvo mucho que ver: “Nosotros somos un grupo de creativos que nos conocemos desde hace muchos años. Tanto Lucía como Ortiz eran dos personas que ya habían tenido experiencias pasadas en otros escape rooms de la ciudad. En realidad la idea surgió en verano. Como a todos nos apasionaban las aventuras de Alicia, ya sabíamos por dónde queríamos enfocarlo. Nos gusta porque ha formado parte de nuestra infancia y rompe con los esquemas de la sociedad. Es un cuento en el que también se habla mucho de psicología, de crecer y de intentar encontrar tu identidad. Creemos que esto es muy positivo y que, en cierto modo, puede provocar al cliente una regresión a la infancia”, comenta Torres.

El nuevo local, que abrirá sus puertas el próximo mes de diciembre, es el sexto de la ciudad que se dedica a los juegos de escape, un fenómeno que ofrece retos, misterios y emoción para grupos de todos los niveles y que, en los últimos años, no ha parado de aumentar su popularidad.

La experiencia en el sector y las ganas de “ofrecer algo diferente a lo que hay en la actualidad” es lo que ha motivado a los socios de Adda Fun a abrir paso a la imaginación a escasos metros de la avenida de Finisterre. “Queríamos crear un espacio de fantasía, un lugar de magia en medio de A Coruña”, comenta una de las socias del negocio.

Los servicios

El local, con una superficie de unos 190 metros cuadrados, se reparte en varias salas, donde a través de diferentes desafíos, gente de todas las edades podrá poner a prueba sus capacidades de lógica y deducción en las diferentes pistas y acertijos que se proponen.

En un primer lugar, Adda Fun abrirá su parte de escape hall, que, a diferencia de los escape rooms –que suelen tener varias habitaciones–, se desarrollan en un solo espacio más grande, permitiendo que los jugadores se distribuyan en pequeños grupos alrededor de mesas. Así, también ofrece la posibilidad de celebrar cumpleaños que, en asociación con locales de restauración de la zona, permiten la opción de juego con merienda para los más pequeños.