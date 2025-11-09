El granizo caído por la mañana dificultó el tráfico en las calles Gago

Hace 25 años una tormenta cogió por sorpresa tanto a conductores como viandantes, a pesar de que el mal tiempo ya se había adueñado de la ciudad desde hace días. También un rayo provocó importantes daños materiales en una vivienda del municipio de Miño. El suceso fue de tal magnitud que los integrantes de la agrupación de Protección Civil se desplazaron hasta el lugar de Bermaño ante el temor de que se produjese un incendio. Por su parte, medio siglo atrás la recientemente creada cooperativa Codeco alcanzaba los 11.500 socios y sus responsables declaraban que se trataba de una ‘gran idea’. En 1925, el Ideal Gallego anunciaba la actuación del virtuoso pianista Rafael Vázquez Sebastiá, en el hotel Finisterre.

Jueves, 09 de noviembre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | La tormenta de granizo coge por sorpresa a conductores y viandantes

Si los pasados días el fuerte viento y la lluvia causaron importantes destrozos en la mayor parte de los barrios de la ciudad, obligando a que los distintos servicios de seguridad municipales estuvieran alerta las 24 horas, el granizo y los rayos, acompañados de los truenos, quisieron ayer acaparar el protagonismo de la jornada. Un día típico de la estación otoñal. A todo esto se unió un apagón que, aunque duró unos cuarenta minutos, provocó el caos circulatorio en el centro y la incertidumbre entre los vecinos, ante el temor de que la luz tardara en volver.

Un rayo atravesó ayer a medianoche una vivienda en la localidad de Bermaño, Miño, mientras los cinco integrantes de una familia dormían plácidamente. El destello, que se vislumbró con fuerza en los alrededores, provocó daños materiales en los dos pisos de la casa sin que, afortunadamente, hubiese que lamentar víctimas.

Varios boquetes en las habitaciones, caída de lámparas, así como todos los electrodomésticos quemados y la instalación eléctrica y telefónica averiada, fueron las consecuencias de este fenómeno meteorológico. Los integrantes de la agrupación de Protección Civil de Miño acudieron al lugar del suceso ante el temor de que se pudiese producir un incendio en la vivienda.

Jueves, 09 de noviembre de 1950 ARCHIVO

Hace 50 años | Once mil quinientos socios tiene ya Codeco

Once mil quinientos socios tiene ya Codeco (Coruñeses de Consumo, sociedad cooperativa), pero su boletín ha preferido redondear y llamarse simplemente ‘Codeco 11.000’. El presidente de la cooperativa, José Costa Bello, en unas declaraciones que hace en ese número cero, asegura: “No tenemos roce con el comercio minoritario. Son diferentes cometidos el de una cooperativa de consumo y el de una empresa mercantil”. Otro entrevistado es Eliseo Barbeito, que ve el futuro de esta cooperativa como “algo grande”.

Ha dado a luz un niño, primero de sus hijos, doña María del Pilar Olarte Varela, esposa de don Manrique Beltrán Babío. El recién nacido será bautizado ccomo Manrique Juan. Por los señores de Cuesta Alonso, y para su hijo José Luis, ha sido pedida a los señores de Romero Garzal la mano de su hija Raquel.

Jueves, 09 de noviembre de 1925 ARCHIVO

Hace 75 años | Enlace matrimonial en la iglesia de San Nicolás

En el templo parroquial de San Nicolás, se ha celebrado el enlace matrimonial de la señorita Maruja Estrada Ramos con don Enrique López Miranda. Apadrinaron a los contrayentes, don Sebastián Estrada, padre de la novia, y la madre del novio, doña Rafaela López Miranda de Roel.

Como hemos venido anunciando hoy en la sala de fiestas del Hotel Finisterre se celebrará el interesante concierto de piano a cargo de Rafael Vázquez Sebastiá. El notable artista, premio extraordinario de Virtuosismo del Real Conservatorio de Madrid, interpretará ‘Tres mazurcas’, ‘Polonesa en la mayor’, ‘Dos Valses’, ‘Balada’, ‘Nocturnal’ y ‘Scherzo’ de Chopin que traduce maravillosamente y que constituirán la primera parte del programa; en la segunda tocará ‘La Catedral Sumergida’ de Debussy y ‘Rondo, estilo antiguo’ de Laoz.