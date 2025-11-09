La embarcación más peculiar del puerto de A Coruña: su misión es mantener limpia la zona de agua

La ‘Pelican MGS’ navega por el entorno de la Dársena de la Marina Iván Aguiar

Tiene una eslora total de 11,80 metros y una manga de 2,50 metros. Los trabajadores portuarios están acostumbradas a verla y, de vez en cuando, las personas que caminan por la zona de La Solana también la pueden contemplar. Se trata de la embarcación ‘Pelican MGS’, que pertenece a la empresa Maritime Global Services y que se encarga del servicio de limpieza del puerto de A Coruña.

Su reducido tamaño y forma no pasan desapercibidos. La función que tiene encomendada es recoger los residuos sólidos y líquidos de la superficie del agua. Para ello, un operario se encarga de conducir este barco y recorrer la lámina de agua próxima a los muelles para buscar cualquier desperdicio acumulado. Una vez retirados, los desechos deben ser trasladados a tierra y transportados a una planta autorizada para su tratamiento.

El contrato firmado entre esta empresa y la Autoridad Portuaria coruñesa para la realización de este servicio establece que siempre que se realice esta tarea deberá elaborarse un parte de limpieza diaria.

La ‘Pelican MGS’ no está sola en estas tareas. Maritime Global Services dispone de una gabarra autopropulsada con capacidad de almacenamiento de residuos peligrosos de, al menos, 100 metros cuadrados en tanques y adecuada para manejo de barreras. También dispone de otro barco para ser usado en caso de que sea necesario extender barreras anticontaminación.

El servicio de limpieza, que debe llevarse a cabo de forma diaria, se presta en todo el ámbito portuario entre el dique de abrigo Barrié de la Maza y la dársena de Oza, a excepción de los espacios concesionados a empresas. Esto incluye también las partes exteriores de los diques del puerto deportivo y de Oza. Los residuos que se suelen retirar son aguas oleosas y sucias, además de espumas.

La empresa Maritime Global Services, encargada de este servicio en el puerto, nació a principios de los años 60 como Agrupación de Boteros-Amarradores del Puerto de La Coruña, ofreciendo el servicio de maleteros a los buques de pasaje y con domicilio social en un local del Muelle de Méndez Núñez, cedido por la Junta de Obras del Puerto.

Su objetivo, tal y como afirma la compañía en su página web, es “facilitar y optimizar las operaciones marítimas, especializándonos en servicios de amarre y desamarre de buques”. “Nos comprometemos a proporcionar soluciones eficientes y seguras que contribuyan al desarrollo portuario y a la satisfacción de nuestros clientes, estableciendo estándares de excelencia en la prestación de servicios portuarios”, señala.