El Banco Pastor de A Coruña se ilumina para conmemorar su centenario

La iluminación del Banco Pastor, este domingo Carlota Blanco

El que en su día fue el techo de España, el primer rascacielos a la americana, cumplió un siglo de vida instalado en el corazón de A Coruña. El Banco Pastor, propiedad de la Fundación Barrié y alquilado por el Santander, iluminó el paseo de los muchos coruñeses que, poco antes de las 20.00 horas, caminaban por el Cantón Pequeño.

El Banco Pastor ensaya iluminaciones en la fachada con motivo de su centenario Más información

Un enorme número 100, que ocupaba toda la fachada, fue uno de los varios motivos lumínicos que pudieron disfrutar los testigos del espectáculo. Además, cada cinco minutos el aspecto de la fachada fue cambiando, con predominancia del color rojo.

Así contó El Ideal Gallego la inauguración del edificio del Banco Pastor: champán, puros, sandwiches y un hito financiero Más información

Fue precisamente un domingo, aunque 8 de noviembre de 1925, cuando el Banco Pastor se inauguró. Sin embargo, no sería hasta el 9 cuando abriría sus puertas al público. En total, las 480 ventanas del edificio lucieron la minuciosa iluminación en la que la propiedad lleva días trabajando, y que los coruñeses ya pudieron intuir el pasado martes en un gran ensayo general. De hecho, la intención inicial era que hasta el martes día 11 no se encendiera el interruptor, por unas cuestiones técnicas que finalmente pudieron subsanarse a última hora y llegar a tiempo a la celebración.

Galería Los secretos del Banco Pastor, en imágenes Ver más imágenes

A lo largo de esta semana, para continuar con las celebraciones, el edificio mostrará diferentes tipos de iluminaciones que a buen seguro sorprenderán a los viandantes que circulan por Los Cantones.