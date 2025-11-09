Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El Banco Pastor de A Coruña se ilumina para conmemorar su centenario

La fachada del edificio mostró un enorme número 100, además de los colores corporativos

Guillermo Parga
Guillermo Parga
09/11/2025 19:58
La iluminación del Banco Pastor
La iluminación del Banco Pastor, este domingo
Carlota Blanco

El que en su día fue el techo de España, el primer rascacielos a la americana, cumplió un siglo de vida instalado en el corazón de A Coruña. El Banco Pastor, propiedad de la Fundación Barrié y alquilado por el Santander, iluminó el paseo de los muchos coruñeses que, poco antes de las 20.00 horas, caminaban por el Cantón Pequeño.

El Banco Pastor ensaya la iluminación de su fachada

El Banco Pastor ensaya iluminaciones en la fachada con motivo de su centenario

Un enorme número 100, que ocupaba toda la fachada, fue uno de los varios motivos lumínicos que pudieron disfrutar los testigos del espectáculo. Además, cada cinco minutos el aspecto de la fachada fue cambiando, con predominancia del color rojo.

El Banco Pastor por dentro

Así contó El Ideal Gallego la inauguración del edificio del Banco Pastor: champán, puros, sandwiches y un hito financiero

Fue precisamente un domingo, aunque 8 de noviembre de 1925, cuando el Banco Pastor se inauguró. Sin embargo, no sería hasta el 9 cuando abriría sus puertas al público. En total, las 480 ventanas del edificio lucieron la minuciosa iluminación en la que la propiedad lleva días trabajando, y que los coruñeses ya pudieron intuir el pasado martes en un gran ensayo general. De hecho, la intención inicial era que hasta el martes día 11 no se encendiera el interruptor, por unas cuestiones técnicas que finalmente pudieron subsanarse a última hora y llegar a tiempo a la celebración.

A lo largo de esta semana, para continuar con las celebraciones, el edificio mostrará diferentes tipos de iluminaciones que a buen seguro sorprenderán a los viandantes que circulan por Los Cantones. 

El patio de operaciones, donde se asienta el Work Café del Santander, está dominado por el lucernario original | Quintana

Cajas fuertes secretas, cámaras inexpugnables y pasadizos: los secretos del Banco Pastor de A Coruña

