A Coruña, camino de sumar diez años seguidos como puerto líder de Galicia

Descarga de un barco en la lonja de Linares Rivas Quintana

El puerto de A Coruña es en la actualidad el que más mercancías mueve de toda Galicia. Las estadísticas del organismo Puertos del Estado confirman esta situación año tras año desde 2016, cuando se situó en primera posición. Desde entonces, sus competidores, Ferrol y Vigo, siempre han estado por detrás.

Salvo un giro totalmente inesperado, este 2025 también conservará este particular título. La dársena herculina, con datos hasta el mes de septiembre, casi duplica los movimientos de sus rivales, ya que ha contabilizado 10,2 millones de toneladas. De este modo, conseguiría su particular récord de diez ejercicios consecutivos en primer lugar.

El recinto portuario coruñés ha mantenido una tendencia bastante estable en estos últimos diez años. En 2024, registró 14,7 millones de toneladas de mercancías, un 5% más que el año anterior. Como referencia, en 2016 esta cifra se situó en los 13,9 millones, en 2017 se contabilizaron 15,1 y en 2018, un total de 15,7. De este modo, consolida su hegemonía frente al resto de autoridades portuarias gallegas.

El contraste con Ferrol-San Cibrao, segundo en la comunidad, es significativo: este recinto portuario cerró 2024 con 6,9 millones de toneladas, con un descenso del 21% con respecto a 2023. Este dato es sustancialmente más bajo que los registrados en 2016, con 12,7 millones de toneladas, los 13,5 de 2017 y los 13,7 de 2018.

El recinto coruñés logró adelantar a Ferrol en 2016 y, desde entonces, se ha mantenido como el puerto que mueve más mercancías del territorio gallego.

Por su parte, la infraestructura portuaria de Vigo registra unas cifras menores en comparación con A Coruña o Ferrol. En este caso, en 2024 movió 5,6 millones de toneladas y durante este año ha sumado ya cuatro millones. Este es el rango que en el que se suele mover el puerto vigués habitualmente.

Golpe en Ferrol

La dársena ferrolana fue la líder en Galicia durante años pero, en los últimos ejercicios, se ha visto sumida en una grave crisis relacionada con la pérdida del movimiento de carbón por el cierre de la central térmica de

As Pontes, que supuso la desaparición de su principal mercancía. Desde entonces, esta autoridad portuaria trabaja en la consecución de nuevos tráficos que cubran este vacío.

El puerto de A Coruña también perdió las descargas de carbón, que, en este caso, llegaban procedentes de la central de Meirama, en Cerceda. Pero, a diferencia del caso ferrolano, se consiguió reponer rápidamente con la captación de nuevos tráficos, lo que le ha permitido mantenerse en primera posición durante los últimos años.

Nuevos tráficos

La consolidación de la dársena coruñesa se explica por la diversificación de tráficos impulsada desde la Autoridad Portuaria, especialmente después de la puesta en marcha del Puerto Exterior de Langosteira, que inició sus operaciones en 2012 y que ha empezado a despegar de forma importante en los últimos cinco años con proyectos relacionados vinculados con las energías verdes.

Un ejemplo de ellos es la terminal de transición energética anunciada hace pocas semanas por Exolum, que tiene previsto realizar una inversión superior a los 100 millones de euros para crear una instalación preparada para operar tanto con productos convencionales como con combustibles sostenibles, como el amoníaco renovable, el dióxido de carbono capturado, el metanol verde, combustible sostenible de aviación y otros biocarburantes.

El presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, destacó el pasado verano que las “perspectivas” de futuro de Langosteira son “muy buenas” y que se espera que “siga creciendo” durante los próximos años debido a que están pendientes de desarrollo nuevos proyectos que supondrán la llegada de nuevos operadores y de nuevas rutas marítimas.

La infraestructura todavía tiene pendiente el desarrollo de dos importantes actuaciones: el Green Port y el acceso ferroviario. El primero supondrá la implantación de varias empresas en la dársena, con iniciativas vinculadas a las energías verdes como el hidrógeno y el amoníaco, además de fábricas de aerogeneradores de energía eólica marina.

La otra actuación es la puesta en funcionamiento del ramal ferroviario que conectará el Puerto Exterior con la red general. La previsión es que esta obra esté acabada en 2027.