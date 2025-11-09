Así es cómo 30 ingleses revolucionaron la noche de A Coruña

El grupo de Belle Vue, antes de empezar la sesión

Durante la madrugada del sábado al domingo, algunos viandantes se preguntaban sorprendidos qué estaba pasando al comienzo de la calle Orillamar. Hacía años que la que en su día fue zona de marcha alternativa no lucía tan bulliciosa, activa, con tanta vida. Con tantos acentos y matices entre el gallego y el inglés del norte de Inglaterra. Allí, un grupo de 30 amigos de Manchester consiguieron arrastrar en su excursión por el mundo a decenas de coruñeses que dejaron pequeño O Patachim, el rincón de A Coruña que escogieron para montar su fiesta.

Pasadas las 01.00 horas se hacía difícil encontrar acomodo en una de las esquinas del 'Pata', siempre bajo la supervisión constante del equipo de seguridad, tanto en lo que a aforo como a comportamiento en el exterior se refiere. Sin embargo, los chicos de Belle Vue habían prometido convertir el establecimiento en una versión coruñesa de The Haçienda, una de las discotecas más famosas de la historia y la catedral de la música británica. Algunos de esa expedición lo habían mamado, disfrutado e interiorizado, por más que ahora esté reducido a ruinas. Se trajeron sus vinilos, sus ideas y, sobre todo, una pasión desbordante que dejó una noche ciertamente para el recuerdo.

Es lo que se llama intercambio sociocultural. Las pausas para fumar dejaron larguísimas tertulias en 'spanglish', y los 'mancunians', como así se conoce a los habitantes de Manchester, acabaron pidiendo “lume” en un más que aceptable gallego. Se preocuparon por la ciudad, por el Dépor y por la marcha en la ciudad, que calificaron de “fucking amazing” (asombrosa). Eso sí, alguno aprovechó para advertir de que es un bien y un reclamo a cuidar. Por cierto, huelga decir la lista de temas, que a lo largo de siete horas osciló entre el funk, el soul, el brit pop, el house y el techno. Quizás, uno de los momentos más emotivos fue el 'Caravan of love' de The Housemartins, cantado a coro por todo el local, o el 'Don´t look back in anger' de Oasis, que en su día se convirtió en un grito de paz tras el atentado de Manchester en 2017.

El balance por ambas partes fue más que positivo. Marisa, una coruñesa que no suele frecuentar O Patachim y que llegó tras enterarse por El Ideal Gallego, afirmó: “Ojalá pudiésemos tener muchas cosas así en la ciudad, con este buen rollo, con esta experiencia”. Por su parte, los ingleses situaron A Coruña entre las ciudades que mejor les han acogido. “Cojonudo”, expresó en broma uno de los 30. Y ese fue, por una noche, el otro jardín de los ingleses.