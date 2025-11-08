Varios heridos en el choque entre un microbús y un coche en A Coruña

Hasta nueve personas se vieron involucradas en el accidente más grave de lo que va de semana en A Coruña. Una glorieta, un microbús y un coche bastaron para que ambos conductores y los siete pasajeros del transporte colectivo tuviesen que ser supervisados por los servicios de emergencia.

El impacto tuvo lugar al filo de las 19.10 horas, en el cruce entre la avenida de Finisterre y la calle Gutenberg. Fuentes policiales no han informado sobre la imprudencia en cuestión, pero el balance es de tres heridos trasladados a un centro hospitalario, incluida la conductora del vehículo particular.