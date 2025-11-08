Un proyecto de A Coruña, entre los ganadores del Xuventude Crea 2025

Los ganadores del Xuventude Crea 2025, en el medio Lucas Valoria Cora, el ganador coruñés

Los proyectos Elviña rythms, Éter y Globalbass de A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo, respectivamente, resultaron ganadores en la categoría de disc-jóckey del Juventud Créela 2025. Así, se dio a conocer en la final celebrada este vienres en la Sala Pelícano de A Coruña y a la que asistió la directora xeral de xuventude, Lara Meneses.

En este sentido, la representante de la Consellería celebró “el enorme talento que tenemos entre la juventud” y hizo hincapié “en el compromiso del Gobierno gallego por darle ánimo a la la creatividad y la innovación además de actuar como estímulo económico para la juventud”.

La gala final de esta decimosexta edición del Xuventude Crea tendrá lugar el próximo 19 de diciembre en la Cidade da Cultura El primer ganador fue Lucas Valoria Cora, de A Coruña, y su propuesta Elviña rythms en la que el autor busca mostrar su estilo musical dentro del sector y transmitir a la pista lo que siente cuando produce. Se trata de un set de hard-bounce / hard-dance, un género muy presente en la actual escena electrónica. A continuación se reconoció la obra *Éter de Inmaculada Veiga, de Santiago de Compostela, en la que explora la transición entre la luz del día y la noche, transmitiendo la sensación de intangibilidad y fluidez propia del atardecer.

La propuesta, realizada a la luz del atardecer, combina ritmos y sonidos de diferentes contextos culturales, en una mezcla dinámica y heterogénea. Por su parte, Guillermo González, de Vigo, resultó ganador por GlobalBass, una creación que surge de la experiencia de nacer en la era digital y consecuencia de años de evolución y descubrimiento personal de diferentes géneros musicales. Se define cómo música de club para todo el mundo, una fusión de estilos y energías que refleja la globalización sonora contemporánea.

El disc-jóckey es una de las 16 especialidades que componen la convocatoria del Juventud Crea, que sigue consolidando su alta participación, volviendo a registrar alrededor de 600 personas inscritas este año. La iniciativa llega este año a su decimosexta edición siendo un programa consolidado y con muy buena reputación en el campo cultural y artístico gallego. Por él tendrán pasado, con la participación de este 2025, algo más de 6.000 jóvenes y chicas, con más de 4.000 obras y proyectos creativos, y se habrán repartido 700 premios con una dotación que se aproxima al millón de euros en total.