Gran Recogida de Alimentos Cedida

Este sábado, el Banco de Alimentos de la provincia de A Coruña continúa con la 'Gran Recogida', una edición que ha apadrinado el presentador Xosé Ramón Gayoso.

Aunque el viernes ya tuvieron una buena acogida, los voluntarios seguirán a lo largo de este 8 de noviembre esperando en los supermercados coruñeses las donaciones que los vecinos quieran aportar.

Gadis, Eroski, Familia, Mercadona, El Corte Inglés, Supercor, Hipercor, Carrefour, Alcampo, Froiz y Lidl participan en la campaña, que espera superar las cifras del año pasado.

"Esperamos llegar a los 130.000 u 135.000 kilos en esta ocasión", señaló el presidente de esta entidad, Manuel Mora, en la presentación de este 2025.

En función del supermercado se mantienen dos formas de participación:

Donaciones económicas en línea de caja que se destinan íntegramente a la compra de alimentos en función de las necesidades específicas que surgen a lo largo del año.

Donación física de alimentos en los espacios habilitados en los distintos supermercados

También puedes darte de alta en nuestra web habilitada para la GR: granrecogidacoruna.org o hacer un BIZUM al 07241