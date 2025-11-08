Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

Último día para colaborar: estos son los supermercados donde puedes participar en la recogida del Banco de Alimentos

Josefa Prado
08/11/2025 14:01
Gran Recogida de Alimentos
Este sábado, el Banco de Alimentos de la provincia de A Coruña continúa con la 'Gran Recogida', una edición que ha apadrinado el presentador Xosé Ramón Gayoso. 

Aunque el viernes ya tuvieron una buena acogida, los voluntarios seguirán a lo largo de este 8 de noviembre esperando en los supermercados coruñeses las donaciones que los vecinos quieran aportar.

Gadis, Eroski, Familia, Mercadona, El Corte Inglés, Supercor, Hipercor, Carrefour, Alcampo, Froiz y Lidl participan en la campaña, que espera superar las cifras del año pasado. 

"Esperamos llegar a los 130.000 u 135.000 kilos en esta ocasión", señaló el presidente de esta entidad, Manuel Mora, en la presentación de este 2025.

En función del supermercado se mantienen dos formas de participación:

  • Donaciones económicas en línea de caja que se destinan íntegramente a la compra de alimentos en función de las necesidades específicas que surgen a lo largo del año.

  • Donación física de alimentos en los espacios habilitados en los distintos supermercados

También puedes darte de alta en nuestra web habilitada para la GR: granrecogidacoruna.org o hacer un BIZUM al 07241

