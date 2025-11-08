Tobi y Valentín buscan un hogar
Desde Gatocán a todas las personas interesadas en ampliar la familia a apostar por la adopción
La protectora de animales Gatocán hace un llamamiento a la adopción responsable presentando a Tobi y Valentín, dos adorables peludos que buscan una familia con la que compartir cariño, juegos y una nueva vida lejos del refugio.
Tobi es un cruce de Yorkshire y Shi-tzu de apenas 8 kilos, joven, cariñoso y muy guapo. Llegó al refugio en busca de una segunda oportunidad y sueña con un hogar cálido donde poder dejar atrás el frío y la soledad. Se trata de un perro muy bueno, simpático y agradecido, fácil de manejar y con un carácter dulce que conquista a todo el que lo conoce.
Por su parte, Valentín es un gatito alegre, juguetón y muy mimoso. Con su carácter curioso y su constante ronroneo, sólo busca una familia que le ofrezca un poco de amor, ratos de juego y un hueco en el sofá.
Desde la protectora animan a todas las personas interesadas en ampliar la familia a apostar por la adopción, recordando que tanto Tobi como Valentín están deseando recibir cariño y formar parte de un hogar donde ser felices.