Fallece un pescador arrastrado por el mar en A Coruña

El helicóptero 'Helimer' de Salvamento Marítimo Quintana

Un hombre de unos setenta años de edad ha fallecido esta tarde en O Portiño tras ser arrastrado por el mar. Pasadas las 16.00 horas, un particular informó al 112 que una persona se había precipitado al mar tras caer de unas rocas y que poco después había perdido el contacto visual con el mismo.

El varón, vecino del Agra do Orzán y de nacionalidad argentina, fue arrastrado por culpa de una ola de grandes dimensiones mientras pescaba.

Al suceso, que ocurrió a la altura de la depuradora de Bens, se desplazaron un equipo de Salvamento Marítimo, los Guardacostas de Galicia, Policía Nacional y Local y los bomberos de A Coruña. Tras media hora de búsqueda, los servicios de emergencia localizaron el cuerpo y lo trasladaron, en el helicóptero 'Helimer', hasta el aeropuerto de A Coruña. Una vez allí, un equipo de urgencias sanitarias confirmaron su fallecimiento a las 17.15 horas.