A Coruña

Recuperados 60.000 euros robados a una empresa de A Coruña mediante un fraude digital

Belén Cebey
Belén Cebey
08/11/2025 13:25
Imagen de una agente de la Policía Nacional
Imagen de una agente de la Policía Nacional
POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional ha logrado recuperar 60.000 euros sustraídos a una empresa de A Coruña a través de un fraude digital, conocido como business email compromise o fraude del CEO, en el que los delincuentes suplantaron la identidad de un empleado de confianza para modificar el número de cuenta bancaria al que la compañía debía realizar una transferencia.

Los hechos se produjeron cuando la empresa, al recibir un correo electrónico aparentemente procente de uno de sus trabajadores, realizó una transferencia habitual sin sospechar que los atacantes habían interceptado la comunicación y sustituido la cuenta bancaria real por otra controlada por los estafadores. 

Tras detectar la irregularidad, la empresa afectada presentó denuncia ante la Policía Nacional, que activó de inmediato los protocolos de bloqueo de fondos a través de las entidades bancarias y de los canales internacionales de cooperación policial. Gracias a la rápida intervención de los agentes, se consiguió localizar y recuperar la totalidad del dinero transferido, antes de que los delincuentes pudieran retirarlo o moverlo a otras cuentas.

La investigación continúa abierta para identificar y detener a los responsables del fraude.

