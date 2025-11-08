Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Más de 500 curiosos abarrotan la inauguración del nuevo local de pinchos de la plaza de María Pita

La puesta de largo del Marty resultó todo un éxito, a pesar de que todavía no ofrecía su carta al completo

Guillermo Parga
Guillermo Parga
08/11/2025 16:59
Tres clientes brindan en una terraza en la que encontrar sitio resultó una odisea
Tres clientes brindan en una terraza en la que encontrar sitio resultó una odisea
German Barreiros

Vaya por delante que, si se juzgase el futuro de un local por su capacidad de atraer clientela en la inauguración, los hosteleros serían los empresarios más ricos de la ciudad. Sin embargo, la puesta de largo del Marty en la plaza de María Pita evidenció las ganas de un local tradicional y con la propuesta más simple y efectiva del mundo: cañas, cocina tradicional y, sobre todo, pinchos gratis. El resultado, al menos en su primera noche, más de 500 curiosos que abarrotaron el nuevo establecimiento del kilómetro 0 de la ciudad.

David Jaén Blanco y César López, responsables del espacio

La nueva macroterraza de María Pita en la que hincharse a pinchos gratis

Más información

Entre los asistentes cuajó la idea de la joven pareja de empresarios (César López tiene 33 años y David Jaén, 25) de tener un público ecléctico: desde amigos del local de Santa Cristina y el Bocaos del paseo de los Puentes a viandantes del centro que quisieron visitar el espacio, situado en el bajo de la antigua Quadriglia y Tapería QR.

Los mejillones fueron uno de los pinchos gratuitos
Los mejillones fueron uno de los pinchos gratuitos
German Barreiros

En honor a la verdad, hay que decir que, respecto a lo que probaron, queda mucho para sorprender. No será hasta estos días cuando la carta, con bocadillos de carne asada, carrilleras o codillo, esté disponible al cien por cien. Lo que es seguro es que la terraza, con 50 mesas, y el interior, con otras diez, trabajarán a destajo durante una primera semana en la que la sociedad de emprendedores espera reivindicar rápidamente su proyecto.

A pesar de que la propiedad repartió decenas de invitaciones entre sus allegados, el acto de inauguración, a partir de las nueve, fue de puertas abiertas.

Galería

La apertura de Marty, en María Pita, en imágenes

Clientes disfrutando de la fiesta de aperturaVer más imágenes

Entre los presentes, hubo representantes políticos, empresariales y referentes en redes sociales, tanto del Ayuntamiento de A Coruña como del de Oleiros .La sensación de todos es que a Marty le quedan por delante muchas noches más. 

Te puede interesar

Una familia en la ruta de Xuxán

Los muertos de un barrio de A Coruña resisten al Halloween
Guillermo Parga
El ideal gallego

La X Festa da Centola de Lorbé se celebrará el sábado 22 de noviembre
Redacción
El ideal gallego

Caballero estalla contra la Xunta: "A la ciudad más importante del oeste de España se le niega una Facultad de Medicina"
EP
Un cliente posa junto a la propietaria con la portada de El Ideal

El épico centenario del bar más antiguo de A Coruña: los clientes achicaron agua dos horas y media
Guillermo Parga