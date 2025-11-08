Más de 500 curiosos abarrotan la inauguración del nuevo local de pinchos de la plaza de María Pita

Tres clientes brindan en una terraza en la que encontrar sitio resultó una odisea German Barreiros

Vaya por delante que, si se juzgase el futuro de un local por su capacidad de atraer clientela en la inauguración, los hosteleros serían los empresarios más ricos de la ciudad. Sin embargo, la puesta de largo del Marty en la plaza de María Pita evidenció las ganas de un local tradicional y con la propuesta más simple y efectiva del mundo: cañas, cocina tradicional y, sobre todo, pinchos gratis. El resultado, al menos en su primera noche, más de 500 curiosos que abarrotaron el nuevo establecimiento del kilómetro 0 de la ciudad.

Entre los asistentes cuajó la idea de la joven pareja de empresarios (César López tiene 33 años y David Jaén, 25) de tener un público ecléctico: desde amigos del local de Santa Cristina y el Bocaos del paseo de los Puentes a viandantes del centro que quisieron visitar el espacio, situado en el bajo de la antigua Quadriglia y Tapería QR.

Los mejillones fueron uno de los pinchos gratuitos

En honor a la verdad, hay que decir que, respecto a lo que probaron, queda mucho para sorprender. No será hasta estos días cuando la carta, con bocadillos de carne asada, carrilleras o codillo, esté disponible al cien por cien. Lo que es seguro es que la terraza, con 50 mesas, y el interior, con otras diez, trabajarán a destajo durante una primera semana en la que la sociedad de emprendedores espera reivindicar rápidamente su proyecto.

A pesar de que la propiedad repartió decenas de invitaciones entre sus allegados, el acto de inauguración, a partir de las nueve, fue de puertas abiertas.

Entre los presentes, hubo representantes políticos, empresariales y referentes en redes sociales, tanto del Ayuntamiento de A Coruña como del de Oleiros .La sensación de todos es que a Marty le quedan por delante muchas noches más.