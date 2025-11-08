Mi cuenta

A Coruña

Los muertos de un barrio de A Coruña resisten al Halloween

Xuxán se lo vuelve a pasar bien con los Difuntos 

Guillermo Parga
Guillermo Parga
08/11/2025 20:03
Una familia en la ruta de Xuxán
Una familia en la ruta de Xuxán
Carlota Blanco

El último de los barrios de A Coruña en sumarse a las masivas celebraciones de Halloween es también el más joven de todo el mapa de la ciudad. Sin embargo, la fiesta preferida por los más pequeños sigue con su capacidad de atracción intacta. Así lo demuestra el hecho de que más de 300 personas participasen en los actos del llamado Xamaín 4.0, o lo que es lo mismo: la cuarta edición del evento que en su día fue pionero de las medidas entre residente.

Los diablitos de Xuxán
Los diablitos de Xuxán
Carlota Blanco

Por primera vez bajo el paraguas de la asociación vecinal oficial, los actos han podido desarrollarse con mucha más infraestructura, debido a la colaboración de tres partes: la propia agrupación de residentes, los impulsores del Halloween original, así como el Ayuntamiento de A Coruña, que colaboró financiando buena parte de los gastos. La programación, que continuará a lo largo de la mañana de hoy, incluyó una gran yincana de niños acompañados de adultos. Consistía el reglamento en recorrer los portales decorados terroríficamente y realizar pruebas hasta completar la llamada Xuxanela.

Celebración de la noche de Halloween en The Clab

Las impresionantes cifras de la noche de Halloween en A Coruña

Más información

Posteriormente, los más de 120 niños y 180 adultos realizaron una gran convivencia, con chocolatada y dulces caseros elaborados por los vecinos. Fue uno de los puntos fuertes de la programación, pues la idea es seguir construyendo barrio poco a poco y crear un nexo de unión en una zona que muchos consideran todavía en construcción.

Para completar la jornada festiva se hizo entrega de los premios correspondientes al portal mejor decorado, así como el mejor disfraz infantil y de adulto. La única condición era haber participado previamente en la yincana. Sin embargo, en realidad se trataba de una excusa para organizar una pequeña verbena en el entorno. En las primeras ediciones fueron los propios organizadores los que emplazaron a los asistentes a llevar sus juegos de luces y altavoces, y es justo ahí donde se notan los efectos del salto cualitativo que ha dado el barrio: en esta ocasión los pequeños y sus familiares pudieron disfrutar de una carpa con animación musical incluida.

A pesar de tratarse del Halloween más tardío de cuantos se han celebrado en A Coruña, la del sábado por la tarde no fue el cierre a las fiestas de Difuntos. Y es que Xuxán organizará una segunda fiesta para el domingo por la mañana. En este caso, a partir del mediodía el parque infantil acogerá la proyección de la película 'Coco'.

