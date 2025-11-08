Los bomberos extinguen un pequeño incendio en un garaje de la avenida de Oza, en A Coruña

Avenida de Oza El Ideal Gallego

Los Bomberos de A Coruña tuvieron que realizar una salida en la mañana de este sábado a la zona de la avenida de Oza para atender un aviso de un fuego.

Diez efectivos del cuerpo municipal acudieron al lugar sobre las nueve de la mañana tras recibir un aviso de que salía humo de las escaleras de evacuación de un garaje comunitario.

Los bomberos comprobaron que se trataba de un pequeño foco donde pernoctan personas frecuentemente. Según detalla este servicio de emergencias, en el lugar se acumula abundante basura y enseres altamente inflamables. El conato fue extinguido con un extintor.