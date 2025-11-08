Mi cuenta

A Coruña

Los bomberos extinguen un pequeño incendio en un garaje de la avenida de Oza, en A Coruña

Emplearon un extintor para apagar el fuego en una zona en la que se acumula basura

Iván Aguiar
Iván Aguiar
08/11/2025 11:38
Avenida de Oza
El Ideal Gallego

Los Bomberos de A Coruña tuvieron que realizar una salida en la mañana de este sábado a la zona de la avenida de Oza para atender un aviso de un fuego

Diez efectivos del cuerpo municipal acudieron al lugar sobre las nueve de la mañana tras recibir un aviso de que salía humo de las escaleras de evacuación de un garaje comunitario. 

El camión que quedó atascado en el túnel de Juana de Vega

Atasco en el centro de A Coruña tras quedar un camión atascado en el túnel de Juana de Vega

Los bomberos comprobaron que se trataba de un pequeño foco donde pernoctan personas frecuentemente. Según detalla este servicio de emergencias, en el lugar se acumula abundante basura y enseres altamente inflamables. El conato fue extinguido con un extintor.

