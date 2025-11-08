Vista del parking de Linares Rivas en noviembre de 2000 Gago

Hace 25 años el Ayuntamiento aclaraba a las empresas que gestionaban los estacionamientos subterráneos, como por ejemplo el de Linares Rivas, que la reventa de plazas con fines lucrativos estaba totalmente prohibida puesto que el fin último de esta iniciativa era mejorar el tráfico en la ciudad. Por su parte, hace medio siglo comenzaba a plantearse la posibilidad de que El Corte Inglés se estableciese en A Coruña. No obstante, el lugar elegido no era la Cubela, donde finalmente se instaló, sino en el lugar que ahora ocupa el Palacio de la Ópera en Santa Margarita. Hace 75 años, un obrero sufría un accidente laboral mientras que hace un siglo ya se soportaban interrupciones en el servicio telefónico como denunciaba este diario.

Hace 25 años | Los contratos de los parkings prohíben la reventa de plazas con fines lucrativos

La reventa de las plazas de los parkings por un importe superior al de la compra es ilegal. Los contratos de gestión de los aparcamientos –documentos con categoría legal– son concluyentes al prohibir la cesión con fines lucrativos. Los técnicos del Ayuntamiento apuntan que situaciones como la que se ha vivido en Linares Rivas desvirtúan el fin social que se persigue desde María Pita: el gobierno local autoriza la apertura de subterráneos para mejorar el tráfico y en respuesta a una demanda vecinal, lo que se entiende como un servicio público que ahora degenera en una actuación con claros tintes especulativos.

El Ayuntamiento de Betanzos adjudicará en los próximos días las obras de limpieza de los ríos Mandeo y Mendo. Desde que se abrió el concurso el pasado 24 de octubre sólo una empresa se ha mostrado interesada en ejecutar los trabajos, incluidos en el Plan 2000 de Protección de Medio Ambiente y subvencionados en casi 15 millones de pesetas. El alcalde, Manuel Lagares, mantuvo ayer una reunión con miembros de Arbe, Amigos de los Ríos de Betanzos, quienes mostraron su disposición a colaborar, así como ser intermediarios entre organismos oficiales.

Hace 50 años | Licencia para construir El Corte Inglés en la cantera de Santa Margarita

Para el próximo martes se espera que la Permanente decida sobre la licencia de construcción de El Corte Inglés en la cantera de Santa Margarita. Como se recordará, el anteproyecto ya fue aprobado por la Permanente. Sin embargo, desde entonces ha habido alguna oposición dentro de la corporación a la concesión, dado que -decían- no se presentaba demasiado clara la enajenación como zona verde lo que más tarde se convertiría en edificable. Ayer, el alcalde recibió en su despacho a altos directivos de la citada firma comercial.

Hace 75 años | Un obrero resulta herido tras sufrir un caída

Mientras trabajaba en una obra de esta ciudad el obrero José Loureda Lamas, de 18 años, soltero, sufrió una caída. Conducido rápidamente a una clínica particular se le apreciaron la fractura de la tibia y el peroné de la pierna izquierda, luxación y posible fractura del hombro derecho, múltiples erosiones en la cara y apíxtasis, así como fuerte conmoción general. Se calificó su estado de pronóstico reservado.

En la Casa de Socorro del Hospital, ingresó Antonio Cedeira Moreno, que vive en Plaza de España, 22. Fue atendido de herida inciso-contusa, en forma de herradura, de unos ocho centímetros de extensión, que interesa totalidad de tejido hasta el periostio, así como ligera conmoción, de carácter reservado. Después de ser atendido de primera intención fue posteriormente trasladado a su domicilio.

Hace 100 años | Interrupción del servicio telefónico con Madrid

Anoche, desde las diez, se interrumpió la comunicación telefónica con Madrid. Por esta causa no hemos podido recibir nuestras acostumbradas conferencias hasta las primeras horas de la madrugada. Una vez más se pone de manifiesto la necesidad de poner en condiciones las líneas. De lo contrario vamos a quedar muchos días, durante el invierno, sin información telefónica o la tendremos muy incompleta. Como nuestros lectores observarán en la sección correspondiente, hemos recibido íntegro nuestro servicio exclusivo de telegrafía sin hilos.

La Cámara Oficial de la Propiedad Urbana en cumplimiento del artículo 47 de su reglamento general indica que durante el presente mes se verifica el cobro de las cuotas obligatorias, pasando los cobradores al domicilio de los propietarios. Por acuerdo de la junta directiva.