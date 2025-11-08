Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El regalo para los amantes del manga se anticipa a la Navidad: ExpOtaku regresa a A Coruña en noviembre

Andrea Gestal
Andrea Gestal
08/11/2025 15:32
La cultura nipona regresa a la ciudad herculina por segunda vez este 2025 a Expocoruña. La ya conocida cita primaveral, vuelve también en otoño, concretamente los días 22 y 23 de noviembre: ExpOtaku A Coruña 2025 Re: Edition.

En horario de 10.00 a 21.00 horas el sábado y 10.00 a 20.00 horas el domingo, los amantes del manga podrán disfrutar de una gran variedad de actividades, desde torneos hasta talleres, pasando por el mítico concurso de cosplay o la zona de K-pop.

Además, la artesanía llegará a los reclamados expositores, donde el arte llama a la puerta y se pueden ver y comprar diversidad de creaciones.

