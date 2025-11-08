Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El frío devuelve las colas a los puestos de castañas de A Coruña

Con el descenso de las temperaturas, los coruñeses recuperan el placer del cucurucho caliente 

Esther Durán
08/11/2025 21:46
Colas en el puesto de castañas de la plaza de Lugo
Colas en el puesto de castañas de la plaza de Lugo
Cedida

Ahora sí, el otoño se nota. Con el frío instalado en la ciudad, los coruñeses vuelven a mirar con buenos ojos un buen cucurucho de castañas recién hechas. En la tarde-noche de este sábado ya se pudieron ver colas en varios puestos de castañas del centro, una imagen que confirma el regreso de una de las tradiciones más queridas del otoño herculino.

Los castañeros de la plaza de Lugo ya se encuentran en su punto habitual de venta

Las castañas se adelantan al frío en A Coruña

Más información

El mes pasado, el calor retrasaba el arranque habitual de la temporada. Las máximas de más de 20 grados mantenían a muchos vecinos aún en manga corta y sin ganas de buscar el calor del brasero. Sin embargo, el descenso de las temperaturas de los últimos días ha cambiado el panorama: el humo y el aroma de las castañas vuelven a mezclarse con el aire frío del atardecer.

Colas en los puestos de castañas

El sonido del papel al abrir un cucurucho y el gesto de calentarse las manos con él vuelven a ser parte de las frías tardes coruñesas. La temporada de castañas, que se alargará hasta después de Navidad, arranca así con buenas sensaciones tras un inicio titubeante.

