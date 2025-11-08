Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El épico centenario del bar más antiguo de A Coruña: los clientes achicaron agua dos horas y media

Nada impidió la fiesta por todo lo alto en el Borrazás

Guillermo Parga
08/11/2025 17:13
Un cliente posa junto a la propietaria con la portada de El Ideal
German Barreiros

El centenario del bar en funcionamiento más antiguo de A Coruña tuvo, como mandaba cualquier guion que se precie, un fuerte componente épico. Y es que, minutos antes de que la propiedad diera por inaugurados los fastos en honor a la historia del Borrazás, una pequeña gran inundación a punto estuvo de aguar la fiesta a las decenas de fieles y curiosos que volvieron a llenar uno de los espacios con más magia de la ciudad.

Esther Pena, nieta del fundador del Borrazás, en una de las centenarias mesas de mármol del local | germán barreiros

El bar más antiguo de A Coruña cumple un siglo de vida con una salud de hierro y mármol

Como quiera que de convencionales tienen más bien poco, los habituales se remangaron las camisas y los pantalones y ayudaron a la dueño, Esther Pena, a achicar la que allí estaba cayendo. Por cierto, que buena parte de las obras de arte que se conservan, muchas de ellas regalos de artistas ilustres, pudieron salvarse de las filtraciones. Otras, en cambio, continúan a remojo.

Las imágenes del centenario de Borrazás

El tema de conversación, nada más llegar, fue la portada de El Ideal Gallego del viernes, en la que la nieta del fundador del local posaba bajo el icónico espejo de Vinos Sansón. Sin embargo, fue una anécdota antes de una velada larga, en la que se recitó poesía, se recordaron tiempos pretéritos, se ensalzó la figura del mítico propietario y camarero, Pepe, y además se cantó a coro el ‘Blues del Borrazás’. También se leyeron textos de Lois Pereiro, otro de los rostros famosos que tertulió en el bar.

Las celebraciones no se quedarán en la inolvidable jornada del viernes noche, sino que continuarán mañana lunes con una lectura de Xabier Maceiras

