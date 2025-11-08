A Coruña estudia la posibilidad de ampliar las licencias de taxi

Un taxi circula por el centro de A Coruña Patricia G. Fraga

La movilidad de A Coruña ocupa desde hace semanas gran parte de los debates políticos. Reuniones entre ayuntamientos, mociones en el pleno, preguntas de ciudadanos y una petición por parte del Gobierno local: que la Xunta desarrolle una regulación común sobre el servicio de los Vehículos de Transporte Con Conductor (VTC). Pero, además de instar al Gobierno autonómico a que paralice la concesión de licencias a estas plataformas mientras no se lleve a cabo un análisis de la demanda, A Coruña abre la puerta a otra cuestión: estudiar la posibilidad de aumentar las licencias de los taxis en la ciudad.

La ley autonómica estipula que en los ayuntamientos con más de 150.000 habitantes tiene que haber un taxi cada 900 personas. En la ciudad hay 522 licencias, lo que corresponde a un taxi por 478 ciudadanos, de los 250.000 que hay en la urbe. Es decir, A Coruña tiene casi el doble de taxis de lo que marca la ley. Pero los ciudadanos llevan meses demandando más vehículos de transporte público o, en su defecto, más conductores.

La alcaldesa, Inés Rey, aseguró ayer en el espacio radiofónico ‘Cita en María Pita’ que es conocedora de la opinión de los coruñeses: “En la ciudad hay dificultades para coger un taxi, porque hay mucha demanda. Recibimos permanentemente quejas por este motivo”.

No obstante, los taxistas se muestran contrarios a aumentar el número de licencias. El presidente de Teletaxi, la compañía mayoritaria que opera en la ciudad, Ricardo Villamisar, cree que “no es la solución, porque si damos más licencias, lo que vamos a conseguir es que la calidad del servicio no sea la misma. Si tienes que hacer más horas, y si hay más taxis, vas a facturar menos y esto va en detrimento de la calidad del servicio porque no podrás tener un coche de calidad”, opina.

Regulación de los VTC

Para el presidente de Teletaxi, que haya más taxis no va a solucionar el problema con los VTC, a los que, dice, hay que “hacer que cumplan la ley. De nada vale que haya más taxis si también hay más VTC”. La concejala de Movilidad, Noemí Díaz, también mencionó en el pleno de este jueves la posibilidad de ampliar el número de licencias de taxis, y fuentes municipales confirman que, efectivamente, “hay que estudiarlo todo antes de tomar determinaciones”.

Los ayuntamientos de A Coruña, Vigo y Santiago reprocharon esta semana a la Xunta que eluda su deber en la gestión de los vehículos con conductor (VTC) y reclamaron que asuma la regulación de este tipo de transporte. A esta petición se sumó el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, tras mantener una reunión telemática con los concejales de movilidad de las ciudades gallegas con mayor presencia de VTC.

El Gobierno municipal dio a conocer, tras este encuentro, que los tres ayuntamientos enviarán a la Fegamp sus demandas para que el Gobierno gallego “no se desentienda de la regulación de los VTC”. Será la Fegamp la que transmita estas demandas a la Xunta. A Coruña, por su parte, “pedirá que la Xunta presente un estudio sobre la demanda interurbana que existe y que, mientras no esté, se paralice la concesión de licencias”.

A su vez, explicaron fuentes municipales, “se demandará una nueva normativa de movilidad de taxis y VTC para que se adecúe a la nueva realidad”. Sobre el estudio de demanda de servicios interurbanos que reclamará el Ayuntamiento, la concejala de Movilidad apuntó que, a día de hoy, “non existe” y considera que es “a base fundamental para poder outorgar licenzas”. A su vez, señaló que la Xunta concedió, hasta la fecha, “máis de 800 licenzas sen ningún tipo de criterio”. La Xunta, dijo, “sabe dos incrumprimentos e sabe que hai servizos urbanos VTC”.

La alcaldesa resumió este viernes esta cuestión: “Sin haber hecho un estudio de la demanda para VTC en transporte interurbano, la Xunta la empezado a dar licencias y luego ha dicho ‘ay, tienen problemas con los taxis en los ayuntamientos, pues regúlenlo ustedes’”. Rey insistió en la necesidad de lograr una regulación común para los ayuntamientos ante “una realidad que existe”. “Este transporte –por los VTC– está aquí, y en el resto del mundo funciona. Hay que convivir, pero hay que ordenarlo para que haya seguridad jurídica. Vamos a convivir porque la realidad está aquí y van a seguir prestando este servicio, en este caso amparados por la Xunta”.

En 2022 el Gobierno autonómico evitó regular las licencias VTC. Desde octubre de ese año, este servicio solo se podía contratar para trasladarse de un municipio a otro, nunca dentro del propio término municipal, pero en 2024 la Xunta introdujo una modificación legal en la norma, dando competencia a los ayuntamientos para autorizar la prestación de estos servicios. Ningún ayuntamiento pidió que se legislara esta cuestión.

Mientras, las licencias interurbanas se han concedido, y los taxistas denuncian que estas plataformas –Uber, Cabify y Bolt– no cumplen con la normativa. Tanto el portavoz de Teletaxi como el de Radio Taxi, Antonio Vázquez, han relatado en varias ocasiones que no solo hacen servicios dentro de la ciudad, sino que utilizan paradas de taxis y no respetan la obligación de aceptar reservas de los usuarios con quince minutos de antelación.