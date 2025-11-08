Arte, gastronomía y mucha música: los coruñeses disfrutan al completo de todo un sábado cultural

Coruñart celebró su primera edición en el mercado de San Agustín Carlota Blanco

Todos parecen haberse puesto de acuerdo para hacer de la jornada del sábado, 8 de noviembre, toda una fiesta de la cultura en A Coruña. Y es que, desde primera hora de la mañana –y hasta las últimas del día– la urbe herculina disfrutó de una gran variedad de actividades con el arte, la gastronomía y la música como principales protagonistas.

El pistoletazo de salida lo dio el mercado sostenible Lama Zeta, que desde las 10.00 horas –y hasta las 19.00– reunió a más de medio millar de asistentes en ExpoCoruña. Durante su visita por las instalaciones del edificio, los coruñeses tuvieron la oportunidad de descubrir numerosas acciones en torno a la naturaleza y la sostenibilidad a través de los cerca de cuarenta puestos expositores, charlas e incluso talleres que se ofrecieron en el recinto ferial.

A partir de las 12.00 horas, los coruñeses tuvieron que elegir. Y es que, desde esa hora, dos nuevos eventos se sumaban a la oferta cultural de la ciudad. Aunque en este caso en el centro de A Coruña. El mercado de San Agustín fue el anfitrión perfecto para la primera edición de Coruñart, un lugar donde decenas de artistas y empresas del sector cultural ofertaron sus trabajos en una jornada en la que no faltó la literatura, la pintura y, sobre todo, la música. De esta forma, primero Carlos Bau y después Luis Moro llenaron de ambiente el mercado herculino hasta última hora de la tarde.

Una mística parecida fue la que se vivió en el Soho Orzán. Desde las 12.00 horas, la bohemia zona coruñesa se llenó de sabor, color y creatividad con la nueva edición de Feirarrúa Gastro & Arte. Desde las 12.00 horas, la plaza de la Cormelana, primero, y desde Paraliné (calle Orzán, 150) hasta la plaza de Vista, después, los coruñeses disfrutaron de una ruta muy especial que combinó gastronomía, arte y actividades para toda la familia.

Los conciertos

De esta forma, algo que no puede faltar en una jornada cultural es, sin duda, la música. Y es que, a decir verdad, la música es ese elemento que, sea la hora que sea, no puede faltar. La mala noticia es que en A Coruña hubo que elegir. Y es que, en este caso, el broche de oro lo pusieron dos de las voces más especiales de la industria musical española. Hasta el Palacio de la Ópera se acercó Vanesa Martín. La artista malagueña ofreció, desde las 20.30 horas, un espectáculo en el que, a través de su último trabajo, ‘Casa Mía’, emocionó a cada uno de los asistentes como si de los goles del mismo Eddahchouri se tratase. Aunque durante la jornada del sábado hubo tiempo para hacer ambas cosas.

El broche final lo puso Revolver. El grupo musical liderado por el cantante y compositor Carlos Goñi hizo vibrar al teatro Colón en su exclusiva gira que conmemora el 30 aniversario del álbum ‘El Dorado’, uno de los discos más emblemáticos a lo largo de la trayectoria de la formación valenciana y del rock en español a finales del siglo pasado.