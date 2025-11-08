A Coruña lanza la nueva edición de Nocturnia con más de mil plazas gratuítas para jóvenes

Fotografía de una edición anterior de Nocturnia El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de A Coruña pone en marcha una nueva temporada del programa municipal Nocturnia, que se desarrollará durante los meses de noviembre y diciembre con más de mil plazas gratuitas dirigidas a jóvenes de entre 12 y 30 años. La programación incluye una amplia oferta de actividades culturales, deportivas, creativas y medioambientales, que se llevarán a cabo en horario de tarde y noche durante los fines de semana.

Nocturnia, cofinanciado por el Plan Nacional sobre Drogas, tiene como objetivo ofrecer alternativas de ocio saludable, accesible y diverso para la juventud coruñesa. Las actividades se desarrollarán en distintos espacios municipales de la ciudad, como las Naves del Metrosidero, el Centro Sociocultural Ágora, el Espazo Manchea y la Red Municipal de Centros Cívicos.

El programa forma parte del conjunto de iniciativas impulsadas por el gobierno de Inés Rey para fomentar la participación juvenil, y se enmarca en las políticas municipales dirigidas a la juventud que se vienen aplicando desde 2019, entre las que destacan la apertura de los espacios del Metrosidero y Remanso y la creación de nuevas áreas deportivas.

Entre las propuestas más destacadas de esta edición figuran salidas a la naturaleza y rutas por entornos singulares, como la Illa de Arousa, las Termas de Bande, los Ancares o actividades en kayak en el embalse da Ribeira (As Pontes), además de experiencias de espeleoturismo en la Cova do Rei Cintolo.

La programación también incluye talleres de fotografía, grabado y serigrafía, rotulación 3D, carpintería creativa, bordado contemporáneo, danza urbana, k-pop, iniciación al teatro, cultura “soundsystem” y rutas histórico-culturales dramatizadas por la ciudad.

La concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa, destacó que “queremos que cada viernes y sábado la juventud tenga alternativas atractivas y accesibles para explorar intereses, crear y compartir en comunidad. Nocturnia es una apuesta firme por un ocio diverso y saludable, y por la colaboración con entidades, asociaciones y colectivos juveniles, lo que permite consolidar una red sólida de cooperación en el ámbito del ocio alternativo”.

Las inscripciones se realizarán en línea, de forma semanal, a través del portal web www.coruna.gal/nocturnia . El plazo se abrirá los lunes por la tarde y permanecerá activo hasta el jueves al mediodía o hasta que se agoten las plazas. La participación es gratuita y se formaliza completando un sencillo formulario; será necesario presentar el DNI al acceder a la actividad.

Las plazas se ofertarán en varias sesiones cada fin de semana, los viernes y sábados, con aforos adaptados a cada propuesta, lo que favorece la rotación y el acceso de nuevas personas participantes en cada edición.

Entre las primeras citas del programa, los días 7 y 8 de noviembre, destacan talleres de danzas urbanas, percusión grupal, creación artística, dos sesiones de escape room y una gymkhana en bicicleta por la Illa de Arousa con recorrido ambiental.

En las semanas siguientes se desarrollarán actividades como sesiones de juegos de mesa y roles ocultos, iniciación al Quadball, una game jam con software libre, visitas dramatizadas y talleres de cortometrajes.