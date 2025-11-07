Vuela en una hora la oferta de alquiler de un piso en las afueras de A Coruña por 650 euros al mes

Dos personas cruzan el paso de peatones frente al número 12 de Ribeira Sacra Patricia G. Fraga

Situada a la cabeza de las preocupaciones de los españoles, la vivienda y su precio siguen una espiral alcista que empieza a desesperar a muchos, colgados día sí y día también de los portales en busca de una cada vez menos habitual ganga. El último ejemplo en A Coruña lo comprobaron los vecinos de Novo Mesoiro, quienes en breve darán la bienvenida a un nuevo inquilino que ha estado más rápido que nadie y se ha aprovechado de lo que hoy en día puede considerarse una oferta difícil de igualar: un piso en la periferia por 650 euros al mes.

Se trata de un anuncio que duró apenas una hora en el portal inmobiliario Idealista, donde se promocionaba un piso en el número 12 de la calle Ribeira Sacra. Consta de 97 metros cuadrados y tres habitaciones, en la parte más alta del barrio. El precio habitual de los alquileres en el mismo bloque ronda entre los 750 y los 800 euros, muy por encima de los 600 que pedían los propietarios hace apenas un año y medio. En esa misma calle, actualmente, las únicas opciones disponibles para quien busque mudarse al barrio son una habitación por 350 o 400 metros mensuales.

La realidad dice que Novo Mesoiro se ha convertido en uno de los grandes objetivos de quienes buscan una vivienda ya no tan barata, y donde la oferta escasea cada vez más. Un ejemplo es el último inmueble, todavía en construcción en el número 17 de la avenida principal. El 60 por ciento de los 81 pisos de los que se compone fue vendido en la primera semana.

Según la asociación vecinal, el crecimiento del barrio ha ido de la mano de la llegada de cada vez más servicio, aunque el presidente lo achaca al papel del movimiento asociativo. “Hemos crecido también en ese sentido, pero tiene que ver con la lucha de las asociaciones”, recuerda Víctor Lamela.